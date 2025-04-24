Депутаты предлагают включить ремонт муниципальных бань в федеральную программу развития сельских территорий

Напомним, что вопрос содержания, ремонта, модернизации муниципальных бань, а также доступности банных услуг на селе, довольно часто поднимается и обсуждается депутатами в последние годы. В этот раз инициатором обращения выступили депутаты постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе в полном составе во главе с Дмитрием Рытовым, а также к ним присоединился депутат Никита Коваль.

В частности, парламентарии предлагают федеральному Правительству расширить перечень направлений финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий», включив в него реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных бань. В обращении подчеркивается, что муниципальные бани играют важную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, особенно в сельских поселениях, где «услуги муниципальных бань особенно востребованы малообеспеченными и социально незащищенными слоями населения, так как до сих пор решают вопросы санитарно-гигиенических условий в сельских поселениях».

Многие муниципальные бани в Ленинградской области (и не только) были построены в 50-х-80х годах прошлого века и находятся в неудовлетворительном состоянии из-за длительного срока эксплуатации, что не соответствует современным стандартам безопасности и гигиены. Местные бюджеты, на балансе которых находятся местные банные комплексы, не всегда способны обеспечить достаточное финансирование для необходимого ремонта и модернизации. Включение соответствующих работ в федеральную программу позволит решить проблему обеспечения доступности и качества банных услуг для жителей сельских территорий, считают депутаты и предлагают Правительству Российской Федерации внести изменения в Постановление от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ...», дополнив его еще одним пунктом: «реконструкция (модернизация), капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности».

Обращение было принято единогласно.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области