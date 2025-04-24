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Гатчинские гимнастки – на Всероссийских соревнованиях

В Пушкине с 14 по 19 апреля прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «На призы двукратной Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной». За место на пьедестале боролись сильнейшие спортсмены из 25 регионов России.

Рубрики:  Спорт

Соревнования проходили по программам первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Гатчинскую спортивную школу №1 представляли Анна Глухова, Алена Ветрова, Маргарита Захарова, Злата Амосова, София Селюжина, Валерия Зайкова. 

В упорной борьбе Анна Глухова заняла третье место в многоборье по программе мастеров спорта, а Алена Ветрова – третье место в опорном прыжке по программе мастеров спорта. 

Поздравляем наших гимнасток и их тренера – Тамару Федоровну Бояринцеву.