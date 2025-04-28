Ключи от новой жизни

На торжественную церемонию пригласили пятерых ребят, достигших совершеннолетия либо в прошлом, либо в этом году. Собственные квартиры получили четыре девушки и молодой человек. Все квартиры находятся на территории Гатчинского округа: одна – в Коммунаре, в доме на улице Бумажников, две – в Сяськелево, а также в Пудости на улице Половинкиной и в Парицах на улице Большой. Квартиры ребятам дают благоустроенные, с отделкой, с кухонной плитой, лектрическими, газовыми и водяными счетчиками. Одно из обязательных условий – стеклопакеты.

У всех ребят, получивших жилье, разная судьба и планы на жизнь. Двое учатся в колледже, двое в этом году после 11-го класса планируют поступать в вуз в Петербурге. Одна из девочек окончила курсы, получила профессию и хочет стать самозанятой в бьюти-сфере.

Торжественную церемонию вручения ключей провела глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она поздравила счастливых обладателей квартир и поблагодарила комитет по опеке и попечительству за ту большую работу, которую проводят специалисты. Обращаясь к ребятам, Людмила Николаевна попросила обязательно «дать обратную связь» – все ли хорошо в новых квартирах, и что требует доработки:

- Вы должны знать, что в любой жизненной ситуации вы не одиноки, мы рядом и готовы оказать любую помощь, любое содействие или просто дать совет, как лучше поступить. Я искренне желаю вам счастливой и успешной жизни. Не стесняйтесь мечтать, планировать – под лежачий камень вода не течет! Удачи вам и миллион возможностей, а самое главное, собственной воли, чтобы состояться в жизни.

Комментируя счастливое событие, Людмила Нещадим напомнила, что обеспечение качества жизни людей – важная стратегическая задача, поставленная российским президентом Владимиром Путиным:

- Сегодня мы вручили ключи от квартир нашим землякам – тем, кто по разным причинам оказался в непростой жизненной ситуации. Мы как органы местного самоуправления исполняем государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, администрацией создан целый комитет, занимающийся этими вопросами. И, конечно, обеспечение сирот жильем – только один аспект из всего перечня наших полномочий. Ежегодно благодаря областному и федеральному финансированию мы обеспечиваем жильем около 40 ребят, достигших 18-летия. Этому предшествуют закупочные процедуры, которые не всегда идут просто, но важен результат: все задачи, стоящие перед администрацией, мы выполняем.

Получая комплекты ключей от квартир, новоселы искренне благодарили и признавались, что довольны своим новым жильем.

- Ребятам нравятся квартиры, которые мы для них приобрели, и это говорит о том, что каждый из них сделает все возможное, чтобы в новом доме поселилось счастье, – отметила Людмила Нещадим и выразила благодарность правительству и губернатору Ленинградской области за финансовую поддержку:

- В вопросах опеки и попечительства очень важно организовать межуровневое и межведомственное взаимодействие, и в этом смысле в нашем регионе сложилась очень хорошая, работающая система, дающая возможность нам правильно реализовывать свои полномочия.

На сегодняшний день в списке нуждающихся в жилье в Гатчинском округе – более 130 детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения и достигших 14 лет, и каждый год этот список пополняется. По плану, в 2025 году предстоит обеспечить жильем еще около трех десятков человек, так что впереди нас ждет несколько радостных церемоний вручения ребятам ключей от квартир – и от новой жизни.

Екатерина Дзюба