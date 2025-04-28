Отряды помнят!

23 апреля члены студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских Студенческих отрядов, студенты Гатчинского государственного университета приняли участие в акции «Водители победы» у мемориала «Жертвам нацистского геноцида» в Гатчинском районе.

Это мероприятие было посвящено бессмертному подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. Оно призвано напомнить о том, какой значительный вклад внесли фронтовые водители, обеспечивая доставку личного состава, грузов как гражданского, так и военного назначения, жизненно важных в годы Великой Отечественной войны.

В рамках акции участники разместили на бортах грузовых автомобилей фотографии своих героев, рассказали о их подвигах и военных заслугах перед Родиной. Кроме того, они украсили борта праздничными наклейками и возложили цветы.

Такие мероприятия подчеркивают важность сохранения памяти о героических подвигах наших предков. А активное участие молодежи еще раз доказывает, что мы чтим свою историю, и никто из героев не забыт.