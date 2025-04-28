В Вырице сотрудники Росгвардии и полиции задержали правонарушителя, совершившего кражу

Утром 25 апреля владелец автомобиля «Renault Trafic» обратился в территориальный отдел полиции и сообщил, что в период с 05:00 до 06:00 из его машины, припаркованной на улице Чехова в поселке Вырица, похитили рюкзак, в котором находились кошелек, документы и позолоченная ручка. Сумма ущерба составила 28000 рублей.

Впоследствии правоохранителям удалось установить приметы и описание вора. В этот же день сотрудники Росгвардии и полиции задержали правонарушителя на Вольской улице в поселке Вырица.

Задержанного, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, а также привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, доставили в 103 отдел полиции. Похищенное было изъято.

Фото предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.