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Новая страница в развитии партнерств

Санкт-Петербургская коллегия адвокатов "Авангард" заключила партнерское соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Рулевой Еленой Александровной.

Рубрики:  Бизнес

Этому важному событию предшествовала системная работа: адвокаты СПБКА "Авангард" активно взаимодействовали с Правительством Ленинградской области, участвуя в обсуждении ключевых вопросов защиты прав бизнеса и развития комфортной предпринимательской среды.

Подписание соглашения закрепило общие цели — создавать условия, в которых предприниматели могут уверенно развивать свое дело, зная, что их права будут профессионально защищены.

Новое партнерство станет важным шагом в построении цивилизованного, справедливого делового климата в регионе.