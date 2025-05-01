«Доблесть» Гатчинского округа
В Гатчине на стадионе «Спартак» прошла Спартакиада молодежи Гатчинского округа допризывного возраста «Доблесть». Участие в ней приняла 21 команда школьников 7–10 классов.
Рубрики: Спорт
Команды соревновались в 4 видах программы: военизированная полоса (этап 400 м включал препятствия: барьеры, мышеловка, метание гранаты в цель, переноска ящиков боеприпасов, прыжок через ров), танковый биатлон (капитаны команд), разборка и сборка автомата (на время), спортивно-тактическая игра лазертаг.
Поздравляем победителей и призеров командного зачета:
- 7–8 классы: 1 место – Гатчинская школа №9, 2 место – Сиверская гимназия, 3 место – Елизаветинская школа.
- 9–10 классы: 1 место – Гатчинская школа №9, 2 место – Большеколпанская школа, 3 место – Гатчинская школа №7.
Фото: Albina Hallakas
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