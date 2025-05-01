«Попутчик – на пути добра и дружбы»

В исламской культуре слово «юлдаш» (в переводе – «попутчик») имеет особое значение. Отправляясь в далекий путь, в попутчики искали не просто близких по крови, но и близких по духу людей. В течение долгого пути этот человек становился вторым «я», на которого можно было положиться в любой, даже в самой экстремальной ситуации.

Многочисленных гостей в этот праздничный день встречали особо торжественно и тепло. Автором сценария праздника, главным вдохновителем и организатором праздника стал председатель общественной организации «Татарско-башкирское общество «Юлдаш» Ильяс Норов. Как у человека военного, всё прошло, как задумано – четко, слаженно и гостеприимно.

В холле ДК развернулись выставки народных промыслов из бабушкиных сундуков, столы с национальными угощениями и мастер-классы.

Экспозицию «Времен связующая нить» представила учитель русского языка и литературы Гатчинской школы №2 Зифа Каюмовна Исламова. Выставка демонстрирует прекрасные изделия ручной работы нескольких поколений ее большой семьи: старинный ковер, кружева, скатерти, подзоры, полотенца с вышивкой, декоративные салфетки, картины, сумочки.

Вдоль стен – яркие баннеры, стенды и плакаты о деятельности общества «Юлдаш». На подиуме – фотоальбомы, татарская и башкирская атрибутика. На специальном стенде – дипломы, почетные грамоты и другие знаки поощрения общества и его руководителей. На экране – фотографии праздника прошлых лет, видео- и фотоматериал о важных событиях и фактах в деятельности общества «Юлдаш».

Открыл праздничную программу вокальный ансамбль «Юлдаш», который был создан совсем недавно. Для юбилея вокалисты подготовили свои первые творческие номера.

Участникам торжества напомнили историю общества. А было это так: ровно 25 лет назад несколько знакомых между собой гатчинцев собрались на небольшой Меджлис, чтобы попеть песни, поговорить за чашкой чая о жизни, волнующих проблемах и заботах. Среди первых были Фуат Жалеев – один из заметных в районе руководителей транспортной организации родом из Нижегородской области; Киям и Фагим Курмакаевы во главе со своей мудрой матушкой Санией-ханум, родовые корни которых – в Ульяновской области; Хабибрахманов Габдулхай, Улубикова Рауза, Соболева Разия, Джалилов Альфрет, Касимовы Рустам и Руслан и Сагидова Дильбар. Поговорили о многом, но, пожалуй, самым злободневным и актуальным в то время было для всех стремительное исчезновение из обихода главного достояния человека любой нации – его родного языка, культуры, обычаев и традиций. Противопоставить этой разрушительной для этнической и национальной самобытности силе можно было лишь сложение сил и воли всех, кого данные проблемы заботили не меньше, чем поиск хлеба насущного. Именно в тот день был сделан первый шаг «Юлдаша» на длинном и благородном пути добра, дружбы и милосердия.

Оставив о себе светлую и добрую память, ушли в вечность некоторые основатели общества. В память об основателях общества и прекрасных людях прозвучала песня, которую слушали стоя.

Следующим руководителем общества «Юлдаш» стал Ильяс Норов – подполковник в отставке, воин-интернационалист, участник боевых действий, член президиума Совета ветеранов и член консультационного совета Гатчинского округа. Ильяс Норов также является членом Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе Ленинградской области.

- Мне и членам совета нашей общественной организации приятно видеть в этом зале тех, с кем уже многие годы, радуясь успехам и огорчаясь неудачами, отдавая тепло своих сердец, умения и таланты, не считаясь со своим временем и здоровьем, ведем патриотическую и просветительскую деятельность. Как искренние и добрые попутчики, – сказал, открывая торжественную часть, Ильяс Норов.

Ильяс Баймахматович лично приветствовал почетных гостей: главу администрации округа Людмилу Нещадим; эксперта отдела реализации государственной национальной политики департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Владимира Михайленко; постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиля Шаяхметова; председателя татарской национально-культурной автономии

г. Санкт-Петербурга Раиса Яркаева; представителя Духовного управления мусульман России, председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Запада Дамира Хусаинова; первого вице-предводителя Татарского дворянского собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области Раиля Габбасова и других. Каждый из них сказал добрые слова, вручил памятные дипломы и подарки.

По традиции на празднике присутствовали представители различных национальностей, проживающих на территории Гатчинского округа.

- Все 25 лет постоянную помощь и поддержку общественной организации оказывают руководители Гатчинского округа, воспринимая деятельность общества как важный вклад в поддержание атмосферы толерантности, дружбы и добрососедства между представителями различных национальностей и конфессий, проживающих на территории нашей Гатчинской земли, – отметил Ильяс Норов.

С 25-летием организацию и ее активных членов поздравила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Благодарственными письмами за активную и плодотворную работу, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Гатчинском округе и в честь 25-летия создания общественной организации «Юлдаш» были награждены Джавдат Бигбаев, Азгат Юмангулов, Рустам Касимов, Алина Мухамедова, Асия Норова, Равиль Шамсутдинов и председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов. Ильяс Баймахматович еще не раз поднимался на сцену. В числе его личных наград – государственная награда Республики Татарстан.

Еще более десятка членов общества были награждены Благодарностями Законодательного собрания Ленинградской области и различными знаками общественного признания.

Являясь частью единой общины, гатчинцы принимают самое активное участие в ее деятельности. Участвуют в конференциях, праздниках Сабантуй, Ураза байрам, Курбан байрам, спектаклях, концертах. И праздник 25-летия проходил очень красиво и по-настоящему творчески. С татарскими и башкирскими песнями, танцами, поэтическими произведениями на сцене выступили заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева, баянист-аккомпаниатор, композитор, заслуженный артист Республики Татарстан Кирам Сатиев и другие, а также коллективы Гатчинского округа.

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы славили своих предков – героев прошлых лет и современных защитников

Отечества.

- Сейчас, когда идет СВО, члены общества «Юлдаш» оказывают помощь и поддержку нашим военнослужащим. Среди защитников Отечества есть и сыновья членов нашего общества, которые добросовестно выполняют свой воинский долг, – сказал Ильяс Норов. Зал аплодисментами поблагодарил родителей за воспитание достойных сыновей.

С праздничной сцены прозвучало огромное количество добрых слов и искренних пожеланий. А в финале – общая песня.

Татьяна Можаева