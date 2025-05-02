«Библионочь» объединила поколения

Всероссийская просветительская акция «Библионочь» проходит уже в 14-й раз на радость ценителям литературы. На этот раз она была посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Девиз «Библионочи»-2025 звучал знаменитой строчкой «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

«Библионочь»-2025 в Пушкинской библиотеке в Гатчине по традиции открыли воспитанники детских садов. Малыши читали стихи, танцевали, внимательно слушали рассказы библиотекарей о героях Великой Отечественной войны. Ребята из гатчинской школы №7 рассказали о своем герое - выпускнике школы, добровольце СВО, ушедшем на фронт в 2022 году, кавалере ордена Мужества Глебе Федорове.

Ближе к вечеру в Пушкинской библиотеке открылся «концертный зал». Музыкально-поэтическую композицию «Героям песни поем» представила театральная студия «Эксперимент» Гатчинского педагогического колледжа под руководством почетного работника среднего профессионального образования РФ, заслуженного деятеля культуры РФ Владимира Виноградова. Благодаря проникновенной музыке, песням, игре юных артистов, зрители словно проживали увиденное вместе с героями композиции.

Ученики Таицкой школы вместе с хореографическим ансамблем «Коппелия» (Гатчина, Центр творчества юных) представили литературно-музыкальную композицию «Дети войны», посвященную 80-летию Великой Победы. Под руководством Ирины Добродей юные артисты оживили страницы истории, с глубоким чувством рассказав о своих ровесниках, чьи судьбы опалила война. Это был рассказ о тяжелейших условиях жизни в немецкой оккупации, о безмерном горе потери родителей, о непрекращающихся ночных кошмарах, от которых можно потерять рассудок. Стихи, музыка, танец - все сложилось в единую картину, напоминая зрителям, какой ценой достался мир.

В программе «Библионочи» было еще много интересного. Большим успехов и у детей, и взрослых пользовалось традиционное Древо желаний. Чего только не желали себе — и котика, и собачку, и «пятерку» по литературе, и денег, и телефон! Кто-то хотел стать актрисой, а кто-то загадал много внуков...

На протяжении всего вечера гости позировали молодым художницам, талантливым выпускницам Гатчинской детской художественной школы Маргарите Полуэктовой и Надежде Антоновой и их педагогу, художнику-акварелисту Анатолию Засидкевичу. Рядом с творческой мастерской, на открытой площадке клуба «Шахматное королевство», разыгрывались интеллектуальные партии под присмотром тренера Юлии Горбачевой.

Для юных интеллектуалов сотрудники библиотеки подготовили серию небольших игр-викторин «О подвиге, о славе…» с использованием интерактивного стола. Викторина включала разнообразные задания на исторические военные темы.

Дети и взрослые с интересом изучали книжные инсталляции, играли в настольные игры, фотографировались в литературных «образах». Маленькие читатели удобно разместились на «Акварельной поляне» в фойе, где с помощью красок развивали свои сказочные сюжеты и образы. Все желающие могли принять участие в мастер-классах. Вместе с художником, педагогом ДХШ города Гатчины Ольгой Кадушкиной гости библиотеки создавали открытки для наших воинов. Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы проводила руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» (ЦТЮ) Людмила Еремеева.

«Библионочь» в библиотеке им. А.С. Пушкина завершилась веселым интерактивным путешествием по космическим просторам, которое подготовила для детей и взрослых студия «АринаПраздник».

Юлия Лысанюк