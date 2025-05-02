Уроки истории – уроки жизни Лидии Некрасовой

Лидия Ивановна Некрасова родилась в 1940 году в Гатчине в семье железнодорожника. Когда началась война, отец отправил семью – жену и двух дочек – в эвакуацию в сторону Горького, но по дороге женщина-попутчица уговорила маму сойти раньше. Они вышли в районе станции Зубарино Вологодской области. Хотя Зубарино подвергалось бомбежке, оно все же оказалось за линией фронта.

Отец с транспортом остался в блокадном Ленинграде. Он не один раз умирал прямо на улице, но его подбирали прохожие, поили чаем, выхаживали, и он выжил. В 1942 году по Дороге жизни его эвакуировали в Москву, где он немного пришел в себя. Блокада оставила о себе память в виде туберкулеза. В 1943 отец при-

ехал к семье в деревню. За свой труд в годы войны был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Из воспоминаний Лидии Ивановны: «На всю жизнь я запомнила руки человека, пережившего блокаду. Его отношение к хлебу было очень трепетное и сохранилось на всю жизнь. Несмотря на то, что мы жили с хлебом, мама работала в колхозе, отец нарезал нам хлеб на кусочки (блокадная привычка) и собирал со стола каждую крошечку».

После освобождения Гатчины семья вернулась в город. Путь к учительству оказался непростым. В 1957 году Лидия Ивановна окончила школу №4, но надо было помогать семье. Она отправилась в Ленинград, где поступила на работу на завод «Красный треугольник» и проработала там семь лет. Была секретарем комсомольской организации цеха.

Во время работы на «Красном треугольнике» Лидия Ивановна всё время училась, поступила в институт им. Плеханова, но очень хотелось стать педагогом. В это время в Гатчинском педагогическом училище начинался набор на новую специальность – «Учитель начальных классов, старший пионервожатый». Набор производился на базе 10 классов, и срок обучения составлял два года. Взвесив все за и против, в 1964 году она поступила в училище.

Во время обучения Лидия Ивановна поработала в базовой школе старшей пионерской вожатой, в Веревской школе – учителем 1 класса – вместо заболевшей учительницы. После училища осталась работать в Гатчине, в школе №1, и параллельно в 1966 году поступила в Ленинградский университет им. Жданова на исторический факультет на вечернее отделение.

В 1978 году по приглашению Н.А. Зубовой Лидия Ивановна перешла работать в Гатчинское педагогическое училище заведующей отделением «Преподавание в начальных классах, старшие пионерские вожатые» и учителем истории по совместительству. До этого историю не преподавала, поэтому период оказался не из легких. Училась вести новый предмет и одновременно учила студентов, работать пришлось с разными группами.

Со студентами Лидия Ивановна проводила не просто уроки, а уроки-дискуссии, уроки-рассуждения и пр. А еще таким творческим и доверительным отношениям со студентами способствовали совместные походы и поездки.

Тепло вспоминают Лидию Ивановну ее бывшие ученики-студенты, а сейчас преподаватели колледжа Л.С. Экштейн, Т.В. Закутняя, Н.В. Швидкая:

«Каждый человек с теплом и ностальгией вспоминает своих учителей. Но есть такие педагоги, которые остаются в памяти на долгие годы. Именно такой и является Лидия Ивановна. Нам удивительно повезло, что именно она была нашим преподавателем – удивительно талантливая, с горячей любовью к студентам, преданная своей профессии».

«Лидия Ивановна была очень улыбчивой и энергичной, всегда пыталась что-то интересное для нас придумать, поддерживала и помогала советом. Это были не просто уроки, а удивительное путешествие в мир истории. А кроме того, у Лидии Ивановны была удивительная способность видеть потенциал в каждом своем ученике: она с уважением относилась к каждому из нас, а мы, в свою очередь, любили ее».

В 1999 году Лидия Ивановна перестала вести уроки, но сидеть без дела не могла, поэтому пошла в Базовую школу. В начале

2000-х в Базовой школе начала с эксперимента: стала вводить предмет «Краеведение». Благо учителя Базовой школы (Любовь Петровна Разгуляева и Нина Алексеевна Кублицкая) с большим удовольствием включились в эксперимент.

Если в Базовой школе появился такой предмет как «Краеведение», то и студентов надо было готовить так, чтобы они могли проводить уроки по краеведению. Лидия Ивановна стала преподавать «Краеведение» в колледже, а сделать это было лучше всего на базе музея. Так появилась первая группа экскурсоводов из числа студентов колледжа, незаменимых помощников в музее. С ними наладили грамотный учет экспонатов, провели их полную инвентаризацию.

Когда Лидия Ивановна пришла работать в педагогическое училище, музей размещался в старом здании в классе. Класс был оборудован открытыми витринами, а также были сделаны стенды. Позже из-за нехватки учебных помещений музей перевели в зал. В 1987 году училище переехало в новое здание – это был очень непростой период для музея и его экспонатов. Надо было всё бережно собрать, изучить каждый документ и отобрать самое важное и интересное для новой экспозиции.

Педагогический стаж Лидии Ивановны Некрасовой – 49 лет, 37 лет из них отдано работе в колледже. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе. За верность профессии, подготовку педагогических кадров для образовательных учреждений Ленинградской области, творческую работу Лидия Ивановна награждена: значком «Отличник народного просвещения», знаками «За отличные успехи в среднем специальном образовании», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», Почетными грамотами Министерства образования, администрации города и Гатчинского района.

Администрация, коллеги, Совет ветеранов педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского от всей души поздравляют Вас, уважаемая Лидия Ивановна, с замечательным юбилеем – 85-летием со дня рождения!

В этот особый для Вас день примите от нас пожелания благополучия, уверенности в своих силах. Пусть каждый миг жизни будет неповторим, значим и удачлив, а жизненные трудности не сломят Ваш стойкий характер.

Искренне желаем Вам и дальше сохранять молодость души, неугасающий интерес к жизни, а также желаем крепкого здоровья и долголетия!