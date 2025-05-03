Две кошки вместо тридцати и дезинфекция

В марте на страницах газеты мы рассказывали о характерном соседском конфликте, где одна из сторон содержала тридцать шесть кошек в однушке на пятом этаже, а другая требовала прекратить деятельность кошачьего приюта в многоквартирном доме и избавить окружающих от миазмов. Проблема родилась не вчера, подобных инцидентов достаточно по всей стране, есть судебная практика, и в ряде регионов допустимое количество домашних животных ограничено на законодательным уровне.

Данным вопросом заинтересовался Молодежный парламент Ленинградской области, и, возможно, в 47 регионе тоже появятся соответствующие нормативно-правовые акты. А дело о гатчинских кошках рассматривалось в суде: после безуспешных попыток договориться с кошатницей соседи подали иск об обязании гражданки В. устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил, произвести дезинфекцию и дезинсекцию жилья и т.д.

На требование сократить количество животных до неких разумных пределов ответчица не реагировала, невыносимый запах кошачьих отходов стоял на лестнице и в соседских квартирах, летом заводились мухи. Всё это нарушало права жильцов подъезда на благоприятную окружающую среду. Жильцы и ТСЖ обращались в различные органы власти с жалобами, но администрация и полиция не нашли оснований для привлечения хозяйки кошек к административной ответственности.

Право собственности не безраздельно

Российское законодательство не содержит ограничений по количеству животных на квадратный метр жилплощади, однако предел определяется исходя из возможности владельца обеспечить животным нормальные условия. Свидетели подтвердили наличие отвратительного запаха в подъезде и поддержали иск, заявив о своем возражении против содержания такого количества кошек в квартире.

По поручению суда территориальным отделом Управления Роспотребнадзора было проведено выездное обследование с отбором проб воздуха внутри квартир и на лестничной клетке. Согласно экспертному заключению, воздух в квартире ответчицы не соответствовал требованиям законодательства «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения». Концентрация аммиака в квартире с кошками превышала норму в 18 раз, в коридоре на этаже – в два раза.

Право граждан на благоприятную окружающую среду задекларировано Конституцией РФ, а также Федеральным законом «Об охране окружающей среды». На основании Федерального закона «Об ответственном обращении с животными…», владельцам домашних животных необходимо соблюдать требования к их содержанию, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме. Жилищным кодексом РФ определено, что собственник жилого помещения обязан поддерживать свое жилье в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Из приведенных норм следует, что право собственности не безраздельно. Собственник имеет право использовать принадлежащее ему жилое помещение по своему усмотрению, но таким образом, дабы не нарушать законные интересы иных лиц. Исследованные судом доказательства подтвердили, что ответчицей неоднократно допускались нарушения прав жильцов многоквартирного дома. Само по себе содержание в квартире большого количества кошек является предпосылкой невозможности полного контроля над процессами жизнедеятельности животных и, как следствие, создания антисанитарных условий. По утверждению ответчицы, она посвятила всё свое свободное время уборке за кошками, количество которых снизилось до 24 вместо 36. И тем не менее не смогла добиться соблюдения санитарных и ветеринарных норм. Для суда оказался очевиден тот факт, что в однокомнатной квартире площадью 39 кв. метров невозможно обеспечить содержание такого количества животных с соблюдением надлежащей концентрации аммиака в воздухе.

Могут и с молотка пустить

Принимая во внимание обстоятельства и продолжительность нарушения ответчицей прав и интересов жильцов, суд пришел к выводу о необходимости запрета гражданке В. в дальнейшем содержать в квартире более двух кошек. При этом суд учел поведение ответчицы, ее полное пренебрежение правами и интересами других жильцов, отказ выполнять их разумные требования, мотивируя это тем, что она никаких неприятных запахов не чувствует. Это создает реальную угрозу нарушения прав жильцов и в дальнейшем. Суд счел необходимым предостеречь ответчицу от возможного злоупотребления правом собственника и дальнейшего нарушения прав соседей.

Введенной ныне в действие статьей 287.7 ГК РФ предусмотрено, что, если собственник помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно содержит помещение, уполномоченный государственный или муниципальный орган может предупредить его о необходимости устранить нарушения. Если и после предупреждения нарушения продолжатся, по иску государственного или муниципального органа суд может принять решение о продаже квартиры с публичных торгов – с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

2 кота и судебные расходы

Гатчинский городской суд постановил обязать гражданку В. сократить количество домашних животных до двух особей и обязать ее произвести дезинфекцию и дезинсекцию в квартире. Также вердиктом суда гражданке В. и впредь запрещено содержать в однокомнатной квартире одновременно более двух кошек. Кроме того, согласно Гражданско-правовому кодексу РФ, суд присудил ей оплату судебных расходов в полном объеме, включая госпошлину – три тысячи рублей и издержки, понесенных истцами во время тяжбы на оплату услуг представителя. Суд учел значительную тяжесть, сложность и скандальность рассмотренного спора, длительность дела, количество проделанной представителем истца работы (подготовка досудебных жалоб, исков, ходатайств, участие в судебных заседаниях и т.п.) и пришел к выводу, что понесенные истцами расходы на оплату услуг представителя в размере 50 тысяч рублей являются разумными и соразмерными.

Итого суд постановил взыскать с гражданки В. в пользу истцов 53 тысячи рублей: в связи с удовлетворением иска ответчица обязана возместить необходимые судебные расходы в полном объеме.

Екатерина Дзюба, по материалам Гатчинского городского суда

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