Гатчинские борцы в Тихвине
В Тихвине 27 апреля прошли муниципальные соревнования по рукопашному бою среди детей от 6 до 13 лет, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и фестиваль по демонстрации техники рукопашного боя среди мальчиков и девочек 6–11 лет.
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В соревнованиях участвовало около 150 спортсменов с разных городов Ленинградской области. Среди них – спортсмены гатчинского Центра спортивных единоборств. Вернулись ребята, как всегда, с наградами!
Первого места удостоились: Эльмир Минулин, Алексей Сухов, Виктор Горр, Илья Брусенцев и Тимур Адельшин (57 кг). Второе место заняли: Александр Екимов, Тимур Адельшин (62 кг), Ярослав Вивсюк (41 кг и 44 кг), Анатолий Кондратьев, Тимур Макковеев, Мирослав Сахарутов, Ярослав Лисица. Третье место завоевали: Самиржон Марупжонов, Дмитрий Кузьмин, Филипп Филиппов, Эмиль Минулин.
В общекомандном зачете гатчинские борцы заняли третье место.
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