Гатчинские борцы в Тихвине

«Доблесть без срока давности...» - так называлась программа «Библионочи», которая состоялась в Гатчине в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 25 апреля. В этот вечер здесь вспоминали тех, кто стал для нас символом мужества и стойкости в годы Великой Отечественной войны и в наше неспокойное время.