Юбилеи Победы в Гатчине. 1995-й год

Живым поверка – павшим слава

На первой полосе в праздничном номере газеты «Гатчинская правда» 1995 года рядом с историческим снимком «Красное знамя над освобожденной Гатчиной», сделанным 26 января 1944 года фронтовым корреспондентом В. Тарасевичем, и поздравлениями руководства Гатчины и района – значимое для того времени сообщение об оказании материальной помощи. Выплата в размере 50 тысяч рублей полагалась гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», жителям блокадного Ленинграда и бывшим малолетним узникам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума. Для этих целей заведующей горфинотделом М.И. Сарановой предписано выделить из городского бюджета 43 миллиона рублей фонду социальной поддержки населения.

Да, такое было время. Пройдя все тяготы войны, подняв страну из разрухи и упорным трудом заработав максимальную пенсию, люди не могли жить достойно. Грустные истории в светлый праздник Победы, рассказанные журналистами о конкретных жителях Гатчины, завершаются словами-призывами:

- Хорошо бы тем, кто имеет власть или хотя бы влияние в подобных делах, напомнить слова: «Любить человечество – это просто, сложно любить человека». Конкретного человека, – писал редактор газеты Лазарь Куляхтин.

Торжества в Гатчине

Торжественное собрание в честь 50-летия Великой Победы открыл глава города Гатчины

С.С. Богданов. Он поздравил всех с великим праздником и назвал горькие цифры: в годы войны

11 тысяч жителей города ушли на защиту Родины. Большая часть их погибла в боях, домой вернулись немногие, а еще меньше дожили до сегодняшнего дня. Девятнадцать соединений и частей были удостоены почетного наименования «Гатчинских». Боевые знамена двух из них – 18-й Краснознаменной ордена Суворова артиллерийской дивизии и 32-й Краснознаменной зенитной артиллерийской дивизии – были доставлены на торжественное собрание.

О вкладе гатчинцев в победу рассказали участник освобождения Гатчины, штурман 267-й бомбардировочной авиационной дивизии, заместитель председателя Совета ветеранов города Гатчины В.Т. Анисимов и участник боев за гатчинскую землю, председатель Совета ветеранов 201-й стрелковой дивизии Н.П. Кукляков. Ветераны в своих докладах не прошли мимо попыток некоторых историков и литераторов принизить подвиг народа, исказить сущность Великой Отечественной войны.

Председатель редакционной коллегии и рабочей группы по созданию «Книги Памяти города Гатчины и Гатчинского района», председатель Гатчинского городского и районного женсовета

Г.М. Панасюк вручила первые экземпляры книги руководителям города и района, военкомату, советам ветеранов и другим организациям. В книгу, вышедшую тиражом 2500 экземпляров, занесены имена свыше десяти тысяч гатчинцев, погибших в боях с оккупантами, умерших в госпиталях, пропавших без вести и погибших в плену.

На собрании было объявлено о решении присвоить имя Героя Советского Союза генерал-майора авиации В.А. Сандалова одной из новых улиц города.

В этот же день вечером главы администраций города и района С.С. Богданов и А.А. Ледовских провели прием в честь 50-летия Победы, на котором присутствовали Почетные граждане, ветераны, представители общественных организаций блокадников и узников фашизма, частей воинского гарнизона. Многим приглашенным были вручены юбилейные медали и подарки.

Траурные митинги, шествия, праздничные концерты, вечера-встречи ветеранов прошли во всех волостях Гатчинского района. На страницах газеты гатчинцы благодарили руководителей предприятий, которые организовали праздничные мероприятия для своих ветеранов.

Память в граните

В День Победы сразу после традиционной легкоатлетической эстафеты и праздничного концерта на площади у одноименного кинотеатра состоялось открытие гранитного памятника защитникам и освободителям города Гатчины.

Путь от идеи до воплощения оказался очень нелегким. Кто испытал на себе 90-е, понимает, что открытие столь масштабного памятника тогда было почти подвигом. И гатчинцы его совершили!

Памятник был сооружен по инициативе городской организации ветеранов и во многом благодаря ее активной деятельности по сбору необходимых средств. На призыв откликнулись многие предприятия и организации. Из них 11 сделали взносы от 1 миллиона рублей и выше. Щедрее всех оказалось АО «Гатчинагаз», перечислившее 10 миллионов рублей. Более 7 тысяч жителей города и района собрали еще свыше 10 миллионов рублей, в их числе – ветеран войны И.С. Баулин, внесший свыше 100 тысяч (!) рублей; семья Савицких из поселка Сиверский: мать Алла Ефимовна, дети Елена и Илья, внесшие совсем не лишние для них 40 тысяч рублей.

В последние дни апреля и в начале мая работы по сооружению памятника велись с утра до вечера. За два до 9 мая памятник – фигура воина, выступающая из гранитных глыб – установлен на пьедестал. Правда, работы были еще не завершены.

И вот 9 мая, 11 часов. Площадь перед бывшим горкомом партии заполнена до предела. Митинг открыл глава Гатчины С.С. Богданов. На открытии присутствовали министры областного правительства (такие были должности в те годы), облвоенком, гатчинские ветераны и ветераны частей и подразделений, удостоенных почетного наименования «Гатчинских».

- Нам, ветеранам, не стыдно смотреть в глаза молодежи: мы оставляем вам этот памятник и изданную на днях «Книгу памяти», – сказала председатель женсовета Галина Михайловна Панасюк.

Право разрезать ленточку было предоставлено фронтовику, Почетному гражданину города Гатчины Константину Архиповичу Тараненко.

Настоятель Павловского собора, отец Владимир Феер освятил памятник, и в его основание была заложена капсула с посланием к жителям Гатчины 2045 года. Его текст зачитал ветеран войны капитан 2 ранга В.И. Иванов, а работу по замуровыванию произвели ветераны войны и труда Н.А. Резвая, Е.А. Зеленин,

Н.И. Финоченко.

После церемонии открытия памятника началось торжественно-траурное шествие на воинский мемориал.

В городской праздничной программе 8 и 9 мая – с десяток спортивных соревнований. Во всех учреждениях культуры прошли тематические концерты, спектакли, творческие конкурсы.

Смотри, читай и помни!

И в этот юбилейный год журналисты и общественные корреспонденты спешили собрать живые и еще яркие воспоминания фронтовиков, никого не забыть, открыть и сохранить новые страницы летописи истории Великой Отечественной войны.

В майских номерах хроника победы предстает от первого лица. Люди, сражавшиеся с оружием в руках, ясно и конкретно рассказывают о своем боевом пути, о чувствах и судьбах своих семей. Видимо, этих устных документов было так много, что, понимая их ценность, газету решили напечатать мельче и плотнее, только бы не сокращать текст.

В год 50-летия Победы в городе и районе жило более 60 ветеранов, участвовавших в боях на заключительном этапе Великой Отечественной войны – в битве за Берлин. Часть из них была представлена на снимке. Это – М.М. Филиппов, Н.И. Герасимов, А.Х. Прокопенков, С.В. Максимов, П.Е. Крекшин. Т.А. Пинчук, В.Т. Потапенко, Г.Н. Гузеев, В.Я. Тасьман.

В газете представлены многочисленные документальные факты. Не могут оставить равнодушным фотографии, в которых фотообъективом военного летчика Сергея Петровича Борисова запечатлена правда январских дней 1944 года: руины Варшавского и Балтийского вокзалов, разрушенный Приоратский дворец, брошенная врагом техника, фашистское кладбище, трофейное орудие.

- Молодое поколение! Смотря на эти фронтовые фотографии, задумайтесь над тем, каких трудов стоило нашим дедам и отцам, бабушкам и матерям, чтобы из пепла возродить к жизни наш прекрасный город с его старинными особняками и дворцово-парковым ансамблем. На это ушла их молодость и вся оставшаяся жизнь. Поэтому так дорого им всё, что сделано их руками, что завоевано в бою и на трудовом фронте. И те медали, которые выдают им сейчас в честь 50-летия Победы – заслуженная награда! Смотри на эти снимки. Они дороги тем, что будут хранить в памяти грядущих поколений историю нашего города. Смотри и помни!

Трогают душу проникновенные слова журналиста нашей газеты Николая Гридина.

День Победы! Он приходит снова

В каждый год моей большой страны…

Память наша, ты опять готова

Опалить нас порохом войны,

Повести под пули и снаряды,

Бросить в бой за город, за село,

И друзей, что были тогда рядом,

Вновь и вновь почувствовать плечо.

Поведи нас, память, по окопам,

По землянкам, дотам, блиндажам,

По дорогам, что пришлось протопать

До последнего в рейхстаге этажа.

Поведи нас, память, к обелискам,

Где герои-воины лежат.

Где, склоняясь ныне низко-низко,

Тополя над мрамором шумят.

Заросли там травами окопы,

Только боль жива еще в груди,

И сердцами мы находим тропы

К тем, кто пал, шагая впереди.

Вечные огни колеблют тени,

Льет на мрамор белый свет луна…

В памяти грядущих поколений

Будут жить и жить их имена.

В заметке «Самый памятный день» И.Г. Любецкий детально напоминает, как 1 июля 1945 года в 16 часов от обелиска Коннетабль по улицам Гатчины парадным строем прошли части и подразделения 30-го гвардейского стрелкового корпуса, получившего почетное звание «Ленинградский». По обе стороны проспекта 25-го Октября их встречали тысячи людей, гатчинцы и ленинградцы, специально приехавшие на поезде в наш город с надеждой увидеть своих родных. Гром духовых оркестров, грохот барабанов, крики «Ура!» и режущий слух женский плач. Это матери, жены, сестры и невестки находили в рядах марширующих самые дорогие им лица…

На страницах «Гатчинской правды» мы узнаем о конце «голубой дивизии». Испанские фашисты вторглись в пределы нашей страны в октябре 1941 года. Застряв у стен Ленинграда, «голубая дивизия» организовала штаб-квартиру во дворце Самойловой в деревне Покровская Гатчинского района. Только к 20 октября 1943 года она была снята с фронта и расформирована.

Краевед Андрей Бурлаков рассказал об открытии выставки в музее истории поселка Сиверский. Среди экспонатов – подлинные реликвии военных лет: фотографии и документы участников освобождения сиверской земли от фашистских захватчиков в январе 1944 года, книги, газеты, фронтовые письма, медали, реликвии, собранные на полях сражений. Значительная часть материалов выставки подарена музею местными жителями и ветеранами войны. Большую помощь в организации музея оказали председатель Гатчинского районного совета ветеранов В.И. Злыгостев и уроженец Сиверской, член Совета ветеранов музея истории поселка

А.Н. Колобовников.

Воевали не только мужчины

Целая страница праздничного номера газеты посвящена женщинам – «В глазах подруг военных лет победный май не гаснет». Журналисты в деталях описывают их боевой путь. Вот только некоторые моменты.

Младший сержант Лидия Михайловна Савельева – наводчик зенитного счетверенного пулемета, а затем – пушки. Кроме боевых наград заслужила знак «Отличный пулеметчик». Служила на Московском фронте ПВО, в 1-м зенитно-пулеметном полку особой Московской армии ПВО. В начале войны Лида вместе с родителями была эвакуирована из Гатчины в Череповец. По мобилизации РК ВЛКСМ направлена в зенитную часть, которая охраняла центр Москвы – Дом правительства, Кремль и др.

Лидии Михайловне выпала большая честь: по совместительству их полк выполнял салюты в честь побед Красной Армии на фронтах. Начиная с 5 августа 1943 года, таких салютов было произведено 354. Они сопровождались фейерверками разноцветных сигнальных ракет и подсветкой прожекторов. Так вот, Лидия Михайловна стреляла из ракетницы, строго через каждые десять секунд – выстрел. И так все 354 салюта, в том числе салют 26 января 1944 года в честь освобождения родной Гатчины и салют 9 мая 1945 года в честь Великой Победы.

Как и многие гатчинцы, Тамара Николаевна Туровцева, спасаясь от фашистов в 1941 году, перебралась в Ленинград и попала в блокаду. В марте 1943 года эвакуировалась на Волгу, служила санитаркой на пароходе, который развозил раненых по госпиталям. Осенью 1943 года была призвана в армию, служила в расчете

37-мм зенитной пушки, затем – оператором станции орудийной наводки. Вернулась в Гатчину в октябре 1945 года, после разгрома милитаристской Японии.

Несколько десятков послевоенных лет отработали Лидия Михайловна Савельева, Тамара Николаевна Туровцева на разных должностях на Гатчинском

157-м заводе.

Зинаида Николаевна Бойцова – тоже рядовая, радист-прожекторист 3-го прожекторного полка зенитно-ракетной артиллерии. В первые дни войны была мобилизована для строительства оборонительных сооружений под Скворицами. В сентябре эвакуирована в Кировскую область. Оттуда в марте 1942 года призвана в армию. Войну Зинаида Николаевна начала в Москве, а окончила в Кракове. После демобилизации в октябре 1945 года возвратилась в Гатчину и работала директором Сиверского общепита.

Безусловно, на войне главная фигура – боец; тот, что делает самую черновую работу, находясь или в цепи атакующих, или в танке, в кабине самолета, за лафетом орудия, в боевой части корабля. А выполнять ее ему помогает множество других людей: связисты, медики, шоферы, повара, прачки…

Газета рассказывает о Серафиме Васильевне Поповой (в девичестве Мартыновой), в годы

войны служившей в 1948-м банно-прачечном отряде сначала в составе 2-й ударной, позже – в 67-й армии. Трудились посменно, по 12 часов в сутки, без выходных. Ночью – при свете коптилок, сделанных из снарядных гильз. Белье или обмундирование привозили из окопов грязное до черноты. Норма – 300 единиц за смену. После демобилизации мужа в 1958 году Серафима Васильевна обосновалась в Гатчине, работала шеф-поваром.

Гордое имя «Победа»

В газете дважды упоминается о праздновании юбилея кинотеатра «Победа» – 45-летия и 10-летия. Дело в том, что предшественник нового кинотеатра размещался в комплексе городского Дома культуры. Кинотеатр назвали «Победой», а директором назначили инвалида Великой Отечественной войны танкиста Л.С. Сидорова. Культурная жизнь в кинотеатре била ключом: проходили кинофестивали, тематические показы фильмов, встречи с выдающимися деятелями культуры, кинорежиссерами и актерами лучших киностудий страны. Журналист И.Г. Любецкий отмечает, что новая «Победа» вобрала в себя всё лучшее из прошлых десятилетий. Подлинным апофеозом в деятельности дружного коллектива (здесь несомненная заслуга Г.К. Ягибековой, возглавившей его в 1987 году) стал недавно прошедший кинофестиваль «Литература и кино», собравший в Гатчину многих известных деятелей кинематографии.

В честь памятной даты в «Победе» прошел кинопраздник «Юбилей, юбилей, юбилей», в программе которого была премьера фильма «Французский вальс» и встреча с творческой группой его создателей, танцевальный антракт и три фотовыставки об истории мирового и российского кино и гатчинского кинотеатра.

Татьяна Можаева

Фото Аркадия Каца из архива Музея города Гатчины