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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.05.2025 с 10:00 до 16:30

Сусанинское ТУ:

п. Семрино, ул.Охотничья, ул. Парковая.

 

06.05.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Ивановка,

д. Романовка(частично),

СНТ Ижора,

СНТ Ручеёк.

 

06.05.2025 с 10:00 до 17:00

Г. Гатчина:

Тер. СНТ Электростандарт,

СТД Петрович.