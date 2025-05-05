Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.05.2025 с 10:00 до 16:30
Сусанинское ТУ:
п. Семрино, ул.Охотничья, ул. Парковая.
06.05.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Ивановка,
д. Романовка(частично),
СНТ Ижора,
СНТ Ручеёк.
06.05.2025 с 10:00 до 17:00
Г. Гатчина:
Тер. СНТ Электростандарт,
СТД Петрович.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.