Деревня Ляды выйдет на связь

«Благодаря УЦН 2.0 за 4 года мобильный высокоскоростной интернет уже появился в 15 деревнях и поселках Ленинградской области с населением 100-500 человек. Количество ленинградцев, проживающих вне зоны доступа в Интернет, сократилось на 44%», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Отбор населенных пунктов с населением 100–500 человек проводило Минцифры России по итогам голосования, замеров на наличие в населенном пункте мобильной связи, а также с учетом удаленности от ближайшей точки присоединения к сети связи оператора.

Голосование в 2024 году длилось с 5 августа по 17 ноября, в нём приняли участие свыше 717 тыс. человек. Через Госуслуги проголосовали более 479 тыс. человек (в т.ч. 3,2 тыс. ленинградцев), по почте — свыше 238 тыс. человек.

Проект по устранению цифрового неравенства реализует Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных», в Ленинградской области – при содействии Комитета цифрового развития региона.