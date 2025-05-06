Награды — в канун Дня Победы

«Очень важно, чтобы те, кто сегодня работает эффективно, достойно, с хорошим результатом, отдавая всего себя работе, служению Родине, защищая Родину, были замечены и отмечены государственными наградами. Это нужно не только вам, это нужно всем, кто вас окружает, чтобы все знали — достойный всегда будет замечен, отмечен и награжден. Вы являетесь примером в нашей ежедневной жизни. Примером, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции, и примером, руководя предприятиями и организациями, работая депутатами и выполняя общественную работу, работая в социальной сфере. У каждого своя вахта и очень важно свой труд, свое послушание вести достойно. И это у вас получается», — подчеркнул Александр Дрозденко.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении специального задания в зоне специальной военной операции, орденом Мужества награждён сержант Эльдар ЮНОЛАЙНЕН, медалью «За отвагу» – сержант Станислав КАРПУХИН, медалью «За храбрость» II степени — участники специальной военной операции Игорь БИБИЧЕВ и Андрей ГЛУЩЕНКО, медалью Суворова – рядовой Тихон БУСЛАЕВ и гвардии ефрейтор Александр КЕЛАРЕВ.

Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена группа специалистов НПО «Поиск» и завода имени Морозова.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова Андрею ЦЕРРУ.

За заслуги в области сельского хозяйства орденом Дружбы удостоен генеральный директор племенного завода «Приневское» Мухажир ЭТУЕВ.

Благодарности Президента Российской Федерации удостоен водитель погрузчика Волховского филиала АО «Апатит» Алексей БОРИСОВ.

Почётной грамотой Минздрава РФ награждена медсестра Выборгского родильного дома Татьяна ВЕДЕРНИКОВА.

Среди награжденных – работники социальной сферы, представители общественных организаций.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области