Вандалы расписали каменный диван Ганнибала

- Вырубленный еще при первом владельце усадьбы Абраме Ганнибале, диван пережил даже годы Великой Отечественной войны и впервые пострадал от рук людей! – сообщили сотрудники музея-усадьбы «Суйда».

Эта часть парка является объектом культурного наследия федерального значения. Однако из-за неразграниченной формы собственности проведение работ по благоустройству территории в настоящее время невозможно.

Сотрудникам музея-усадьба «Суйда» удалось оттереть часть надписи. Они надеются на помощь волонтеров, чтобы справиться и с остальными надписями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ускорить оформление земельного участка парка усадьбы «Суйда». Это позволит провести здесь благоустройство: требуется восстановление аллей и тропиночной сети, частично утраченных и недоступных для посетителей.

После решения юридических вопросов парк сможет стать новой точкой притяжения для туристов и жителей области.

Фото музея-усадьбы “Суйда”