Вандалы расписали каменный диван Ганнибала
В парке усадьбы «Суйда» Гатчинского округа 4 мая вандалы расписали каменный диван.
- Вырубленный еще при первом владельце усадьбы Абраме Ганнибале, диван пережил даже годы Великой Отечественной войны и впервые пострадал от рук людей! – сообщили сотрудники музея-усадьбы «Суйда».
Эта часть парка является объектом культурного наследия федерального значения. Однако из-за неразграниченной формы собственности проведение работ по благоустройству территории в настоящее время невозможно.
Сотрудникам музея-усадьба «Суйда» удалось оттереть часть надписи. Они надеются на помощь волонтеров, чтобы справиться и с остальными надписями.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ускорить оформление земельного участка парка усадьбы «Суйда». Это позволит провести здесь благоустройство: требуется восстановление аллей и тропиночной сети, частично утраченных и недоступных для посетителей.
После решения юридических вопросов парк сможет стать новой точкой притяжения для туристов и жителей области.
Фото музея-усадьбы “Суйда”