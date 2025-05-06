Весенняя ярмарка в Гатчине
Традиционная весенняя ярмарка в Гатчине пройдет с 14 по 18 мая на бульваре 47 регион (ул. Рощинская).
Рубрики: Общество
На ярмарке будут представлены товары производителей и фермеров Гатчинского округа, а также изделия из дерева, сувениры, сладости, продукты пчеловодства, текстиль, товары для дома и саженцы.
Часы работы ярмарки - с 9 до 18 часов.
Тел 8(81371)33228, 8(921)9594142.
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