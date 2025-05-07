Награды за безупречную службу

От имени губернатора Ленинградской области огнеборцев поздравил заместитель председателя правительства региона Николай Емельянов.

«Борьба с огнем всегда была одной из самых важных и ответственных задач, на выполнение которой способны только люди беспримерного мужества и отваги. Ваша работа требует готовности с риском для жизни, по первому зову отправиться туда, где нужна помощь. На вашем счету – тысячи экстренных вызовов и спасенных жизней. Позвольте от всех ленинградцев искренне поблагодарить вас за нелегкую самоотверженную службу», – говорится в поздравлении главы региона.

В соответствии с распоряжением губернатора, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня пожарной охраны России Николай Емельянов вручил пожарным награды. Медалью Ленинградской области «За предупреждение пожаров» награжден инженер ОГПС Гатчинского округа Михаил Михайлов. Начальник караула пожарной части №103 Гатчинского округа Андрей Ключников отмечен медалью Ленобласти «За отличие при тушении пожаров». Благодарность главы региона получил старший инструктор по вождению пожарной машины гатчинской 42-й ПСЧ Кирилл Новоселов.

С поздравительным словом выступил депутат Государственной Думы РФ, почетный гражданин Ленинградской области Сергей Петров. За достигнутые успехи в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей он наградил благодарственным письмом и ценным подарком пожарного 42-й ПСЧ Юрия Панина.

С профессиональным праздником пожарных поздравил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. За высокие показатели в служебной деятельности благодарности председателя Заксобрания удостоен помощник начальника караула гатчинской 43-й ПСЧ Сергей Гаврилов.

Личный состав поздравил начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Дейнека. Он отметил, что единый гарнизон в Ленобласти выполняет все поставленные задачи. В 17-и местных пожарно-спасательных гарнизонах дислоцировано 202 реагирующих подразделения, которые объединяют в себе пять видов пожарной охраны: это и федеральная противопожарная служба, противопожарная служба субъекта, ведомственная и частная пожарная охрана и добровольцы. Численность этой огромной группировки – 5192 человека, и, в то время, как в Гатчинском ДК проходил праздник, 1250 сотрудников МЧС находились на боевом посту.

За прошлый год и начало 2025-го пожарные Ленобласти совершили более 15700 выездов, из них на пожары – около 7300 раз, в помощь жителям – 2,5 тысячи раз, на ДТП – больше 1,5 тысяч раз. Спасли на пожарах около тысячи человек, эвакуировали с места пожара почти две тысячи, в ДТП спасли без малого 850 человек.

Отдельные слова благодарности Евгений Дейнека адресовал добровольцам. Сегодня в Ленобласти работают 255 подразделений добровольной пожарной охраны, у которых более 250 единиц мобильных средств пожаротушения. Регион большой, и добровольцы прикрывают 630 населенных пунктов – тушат пожары до прибытия основных сил и средств. Начальник ГУ МЧС Ленобласти привел данные статистики, свидетельствующие о хорошей работе огнеборцев: «Прошлый год был уникальный: количество техногенных пожаров в регионе стало ниже на 21%, снизилось число травяных, лесных пожаров, палов травы. В 2,5 раза сократился материальный ущерб. И в этом видна заслуга органов надзорной деятельности, которые провели почти 30 тысяч профилактических мероприятий за год».

Генерал Дейнека вручил пожарным ведомственные награды. В соответствии с приказом МЧС России медалью МЧС России «За безупречную службу» награжден начальник ОНДиПР Гатчинского округа полковник внутренней службы Илья Назаров.

Нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный» вручен водителю гатчинской 43-й ПСЧ Евгению Жаркову.

Благодарность начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области и ценные подарки получили сотрудники пожарного поезда станции Гатчина Товарная-Балтийская.

Собравшиеся почтили память пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания.

Андрей Соколов