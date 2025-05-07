От народной тропы – к Аллее доблести

Памятник стоит на 3-м километре шоссе Кипень – Куровицы в Новосветском поселении – там, где в 1941 году героически сражались ополченцы-балтийцы, защищая подступы к Ленинграду. После войны здесь установили гранитную плиту, памятник признали объектом культурного наследия. В этом году компания «РКС-энерго» взяла шефство над мемориалом и провела капитальную реконструкцию. Энергетики расчистили и благоустроили территорию, уложили новые плиты, реставрировали старый памятник и установили рядом новую стелу – в память о героях-ополченцах и сожженной деревне.

6 мая состоялась церемония открытия памятника, в которой приняли участие представители правительства Ленинградской области, депутаты областного парламента и гатчинского совета, руководители Гатчинского округа и общественных организаций, юнармейцы, ветераны боевых действий и, конечно, сотрудники компании «РКС-энерго».

Со вступительным словом выступил генеральный директор ООО «РКС-энерго» Бислан Гайрабеков:

- В канун подготовки празднования 80-летия Победы региональный комитет по топливно-энергетическому комплексу обратился с призывом принять участие в благоустройстве воинских обелисков. Наш выбор пал на этот памятник, наиболее нуждавшийся в заботе. Мы заручились согласием главы Новосветского теруправления и стремились завершить благоустройство к празднику. Огромное спасибо всем профильным комитетам и организациям, кто помогал в этой работе, спасибо моим молодым коллегам – сотрудникам «РКС-энерго», которые смогли преодолеть все трудности на этом пути, – сказал Бислан Исанович и поздравил всех с наступающим великим праздником Победы.

Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева от лица областного правительства поблагодарила компанию «РКС-энерго» за проделанную работу.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим напомнила, что в свое время к этому мемориалу приходили школьники, приезжали ветераны Великой Отечественной войны, и дети узнавали о тех давних героических событиях из уст непосредственных участников сражений.

- Сегодня президент России Владимир Путин особо подчеркивает необходимость сохранения историко-культурного наследия нашей страны, исторической памяти, и открытие этого памятника – подтверждение, что мы чтим и помним свою историю. Низкий поклон всем тем, кто приложил усилия, чтобы этот мемориал преобразился за столь короткое время.

На церемонии открытия памятника выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и Александр Русских, глава Новосветского теруправления Елена Огнева, председатель правления Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александр Давыдов, главный специалист по организации работы «Движения первых» Гатчинского округа Александр Кузьменко. Выступавшие поблагодарили компанию «РКС-энерго», усилиями которой воинский мемориал обрел новую жизнь.

Благодарны энергетикам и жители, которые все эти годы не забывали памятник и старались поддерживать его состояние собственными силами. В знаменательные даты сюда приезжали люди из окрестных деревень, из Гатчины, Петербурга, студенты ЛГУ им. Пушкина, чтобы поклониться памяти защитников Ленинграда, возложить цветы и по возможности навести порядок. Но, если раньше к гранитной плите вела узкая «народная тропа», то теперь, по словам преподавателя Ленинградского госуниверситета, историка-краеведа Татьяны Гаврииловны Покровской, это настоящая Аллея доблести, достойная памяти погибших героев.

Екатерина Дзюба