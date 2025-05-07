Почта России доставит ветеранам поздравления Президента с 80-летием Победы

В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным Президентом России.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома — например, он переехал на дачу или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

«Важная и почётная задача Почты из года в год — доставлять ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления нашего Президента с Днём Победы. В годовщину важнейшего события в истории России мы с особой гордостью и трепетом присоединяемся к поздравлениям в адрес тех, кто подарил нам Победу, на чью долю выпали горькие и тяжёлые годы войны», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.