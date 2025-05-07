Студенты из Гатчины - на субботнике в форте «Красная Горка»

С первого по четвертое мая члены студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских Студенческих Отрядов провели трудовую акцию на территории форта «Красная Горка», внеся свой вклад в сохранение исторического наследия региона.

В течение нескольких дней студенты активно участвовали в работах по благоустройству и подготовке форта к летнему сезону. Они очистили катакомбы от песка, облегчив доступ посетителям к историческим объектам, провели работы по реставрации бронетранспортера, включая очистку от ржавчины и покраску. Кроме того, студенты помогли подготовить насыпь для реконструкции железной дороги, обновили покраску памятника-стелы и мемориала-указателя форта, а также проложили телефонную линию, соединившую выставку военных артефактов с краеведческим музеем.

Участие в подобных мероприятиях позволяет добровольцам не только внести реальный вклад в сохранение истории родного края, но и получить ценный опыт командной работы, а также почувствовать свою причастность к важным социальным проектам. Студенческий отряд планирует и в дальнейшем принимать участие в подобных акциях, способствуя развитию гражданской ответственности и патриотизма среди молодежи.