В Гатчине сотрудники ПИЯФ открыли выставку к Дню Победы

Основная часть выставки посвящена роли ленинградских ученых в истории Великой Отечественной войны. Ленинградский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова (ныне НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) был создан в 1956 году как филиал Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе, некоторые из его сотрудников после войны перешли работать в Гатчину. Материалы о работе ученых в тылу собраны в книгу, которую подготовили, проделав большую архивную работу, ученый секретарь Института Сергей Иванович Воробьев и начальник Управления образования института Андрей Юрьевич Черненков. Часть из их наработок размещена на стендах на бульваре Науки.

Особое внимание решено также уделить трем ученым, которые внесли особый вклад в становление и развитие НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ. Давид Моисеевич Каминкер – один из основателей института, доктор физико-математических наук, профессор. 5 июля 1941 года добровольцем вступил в Ленинградское народное ополчение. Воевал на Волховском фронте. Лев Абрамович Слив – физик-теоретик, внесший важный вклад в развитие ядерной и атомной физики, доктор физико-математических наук, профессор. Во время Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте. Гильяри Моисеевич Драбкин – физик, один из основателей школы поляризованных нейтронов и нейтронных исследований конденсированного состояния в России, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР. Был призван в 1941 году, воевал на Ленинградском фронте, был тяжело ранен.

Также на стендах представлены детские рисунки участников конкурса, организованного Научно-образовательным центром НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Жителям города будет интересна и краеведческая информация об улицах Гатчины, названия которых связаны с именами героев войны.

Приглашаем на выставку всех желающих! Надеемся, что гатчинцы и гости города отнесутся к ней бережно.

Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ