Боевой путь гатчинцев

Герои Советского Союза и Социалистического Труда

Никита Ульянович Кондратович (1917–1986 гг.)

Родился в украинском селе Росава Киевской губернии (ныне – Мироновский район Киевской области) в семье батрака Ульяна Алексеевича Кондратовича. Его родители рано умерли. Окончил школу-семилетку (1932 г.) и фабрично-заводское училище (1934 г.) по специальности слесарь-сборщик. В 1936 году за трудовые успехи бригаде, в которой он работал, было присвоено звание «стахановская».

Никита Кондратович работал на заводе «Арсенал» в Киеве, одновременно посещал городской аэроклуб. В октябре 1937 года он был зачислен в Одесскую военно-авиационную школу летчиков имени Полины Осипенко, после окончания которой получил специальность пилота. 23 декабря 1939 года Кировский районный военкомат Киевской области направил младшего лейтенанта Кондратовича служить в Гатчинский авиационный гарнизон Ленинградского военного округа, где он был зачислен в 63-й скоростной бомбардировочный авиационный полк.

В Гатчине молодой летчик встретил свою супругу, медсестру Нину Федоровну Матвееву. В октябре 1940 года его соединение было переброшено в Прибалтийский военный округ.

С первого дня Великой Отечественной войны лейтенант Никита Кондратович был командиром взвода, старшим летчиком

332-й отдельной авиационной эскадрильи ночных бомбардировщиков 18-й воздушной армии. Его боевая служба проходила на Северо-Западном, Ленинградском, Брянском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах.

«На первое задание вылетел весь полк. Краснозвездные самолеты нанесли бомбовой удар по живой силе и технике гитлеровцев у Таураге (город на западе Литвы. – А.Б.), – вспоминал ветеран в одном из интервью газете «Гатчинская правда» в мае 1979 года. – Затем обрушили бомбы на вражеские переправы через Западную Двину, громили фашистов у города Острова, что на Псковщине, на дальних подступах к Ленинграду, под Таллином и Старой Руссой. Бывало и так, что приходилось вылетать бомбить вражеские войска без сопровождения истребителей. В таких случаях вся надежда возлагалась на своих стрелков да на мастерство пилотов».

В одном из воздушных боев с противником в августе 1941 года он получил ранение, находился на лечении в эвакогоспитале №1987.

Тяжелым, неповоротливым бомбардировщикам трудно приходилось без прикрытия. Дважды получала смертельные раны машина Никиты Кондратовича. Один из таких случаев произошел 27 ноября 1943 года над станицей Апостолово, в окрестностях Днепропетровска:

«Мне была поставлена задача осветить цель, которую затем накроют остальные бомбардировщики. Уже на боевом курсе в левый мотор машины угодил снаряд вражеской зенитки. Я прилагал все усилия, чтобы дотянуть хотя бы до запасного аэродрома, который находился под Харьковом. Но машина не выдержала. Пришлось отдать команду членам экипажа: выбрасываться на парашютах. Правда, было это уже на территории, занятой нашими частями. Через неделю мы были снова в родном полку. Получили новый самолет и продолжали громить врага».

Во время службы на Брянском фронте в составе 625-го легкого бомбардировочного авиаполка в феврале 1942 года летчик командир звена Кондратович получил еще одно ранение, снова попал в госпиталь. В 1942 году вступил в партию. Участвовал в налетах на важные военные и промышленные объекты врага, бомбил крупные скопления

войск противника на Курской дуге и на Лютежском плацдарме под Киевом, летал над Севастополем и Будапештом, под огнем зенитной артиллерии экипаж летчика Кондратовича бомбил фашистское логово в Берлине.

«В ночь на 25 сентября экипаж командира звена Кондратовича зажег железнодорожный эшелон и склад с горючим на станции Ч. Пламя перекинулась на пакгаузы, которые сгорели. Это подтвердили экипажи Мокрякова, Сазонова и Морозова», – сообщалась в 1944 году в газете «Сталинские крылья».

Боевые заслуги бесстрашного летчика были отмечены высшими наградами Родины.

20 мая 1944 года командир 20-го гвардейского авиационного полка дальнего действия капитан Кондратович был награжден орденом Александра Невского. В описании подвига, в «Наградном листе», сообщалось:

«В действующей Красной армии с 22.06.1941 г. Летает в составе экипажа: штурмана звена гвардии капитана Насипова, воздушного стрелка-радиста Горбас. … Все боевые задания выполняет только успешно. Не бывало случаев возврата с невыполнением боевых заданий. Летает днем и ночью в любых метеоусловиях. Среди всего личного состава полка и командования пользуется заслуженным боевым авторитетом. Постоянно повышает свои знания и передает подчиненным. Проводит большую работу по вводу в строй молодых летчиков. Материальную часть самолета Ил-4 и мотора М88Б знает отлично. В выполнении боевых задач проявляет большую настойчивость, решительность и находчивость. В бою не знает страха. Своим личным примером показывает образцы мужества, стойкости и героизма с врагами Родины».

Всего в годы войны Никита Ульянович Кондратович совершил 318 боевых вылетов, его экипаж уничтожил по официальным данным: 4 самолета противника; 4 железнодорожных состава с живой силой и техникой; 5 автоцистерн, 3 железнодорожные цистерны и 26 автомашин; 6 складов с боеприпасами и 6 складов ГСМ; в четырех местах повредил вражеский аэродром и в пяти местах – железнодорожное полотно; разрушил 20 строений; уничтожил одну точку ЗКП, железнодорожный мост и электростанцию; вызвал 15 очагов пожара. За годы войны он освоил 15 типов самолетов новых модификаций. Победу капитан Кондратович встретил в небе над поверженным Берлином.

Воздушный ас был награжден орденами Красного Знамени (дважды: 20.04.1942 г., 27.08.1943 г.), медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 мая 1946 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны майор Кондратович продолжал службу в Военно-воздушных силах, перейдя с боевых самолетов на самолеты Ли-2, По-2 в транспортную авиацию. Последним местом его службы был Приволжский военный округ. В мирное время награжден орденом Красной Звезды (20.06.1949 г.) и медалью «За боевые заслуги» (20.06.1949 г.). В 1954 году по состоянию здоровья вышел в отставку и поселился в поселке Сиверский.

С 1962 года Никита Ульянович Кондратович работал завхозом, инструктором по транспорту в Сиверском торге, с 1972 по 1985 годы – заместителем начальника Сиверской пожарной части по профилактике, занимался общественной работой. Награжден почетным знаком «Лучший работник пожарной охраны» МВД СССР (1980 г.), юбилейным орденом

Отечественной войны 1-й степени (1985 г.). Был персональным пенсионером союзного значения.

Похоронен ветеран на Новодружносельском кладбище в поселке Сиверский. На здании пожарной части, в которой работал Герой Советского Союза, открыта памятная доска.

Александр Матвеевич Городинский (1912–1975 гг.)

Уроженец белорусской деревни Погост (ныне – Березинский район Могилевской области) происходил из еврейской семьи ремесленников, до войны окончил сельскохозяйственный институт, работал агрономом. В 1939 году Новгородским военкоматом был призван в Красную армию, участвовал в Советско-финской войне, окончил школу младших командиров.

Сообщение о начавшейся войне застало лейтенанта Городинского на курсах усовершенствования командного состава во время прохождения военных сборов в Ленинграде, где он находился с 1 апреля 1941 года. Штаб Ленинградского военного округа направил Александра Городинского в 3-ю стрелковую дивизию народного ополчения Фрунзенского района города Ленинграда. 15 июня 1941 года дивизия была направлена для занятия обороны Красногвардейского (Гатчинского) укрепрайона. Ополченцы яростно удерживали наступление гитлеровцев со стороны поселка Волосово, в районе Красного Села был принят первый бой с фашистами.

В дальнейшем дивизия была переброшена в район города Лодейное Поле и выдвинута на Олонецкое направление, откуда в сторону Ленинграда наступали финские войска. В тяжелых, кровопролитных боях противник был отброшен на 70 километров от Лодейного Поля. В сентябре 1941 года 3-я дивизия была переименована в 49-ю стрелковую дивизию. В этот период она участвовала в боевых действиях на Петрозаводском направлении, часть подразделений попала в окружение. Имея большие потери, бойцы выходили из вражеского кольца небольшими группами. 28 октября 1941 года дивизия была расформирована.

Из воспоминаний А.М. Городинского: «В 1942 году я был назначен командиром саперного батальона. Этот батальон находился в составе 42-й армии. Во время прорыва блокады Ленинграда наш батальон воевал вместе с 42-й армией, которая громила немцев и гнала их к Пскову. Наш батальон в 1944 году получил задание навести переправу через реку Луга в районе поселка Толмачево и пропустить нашу пехоту… Командование армии дало нам на это пять дней. Бойцы, командиры, весь состав батальона показал героизм и выдержку, работая под непрерывным артиллерийским обстрелом. Батальон за пять дней построил мост длинной 120 метров и дал возможность нашим войскам идти дальше вперед».

Командуя 160-м отдельным дорожно-строительным батальоном, капитан Городинский участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении от немецко-фашистских захватчиков городов Гатчина и Луга. Награжден орденом Красной Звезды (20.06.1945 г.), медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.

После демобилизации из Советской армии в августе 1946 года А.М. Городинский был направлен на восстановление сельского хозяйства. Три года работал агрономом подсобного хозяйства Ленинградского военного округа в деревне Черново Гатчинского района, где проявил инициативу и организаторские способности. Руководство района пригласило его на работу в соседний колхоз, дела в котором шли неважно.

Так он стал председателем колхоза имени ХVIII партсъезда, центральная усадьба которого находилась в деревне Большое Рейзино Пудостьского сельского совета. За время своего руководства, с 1950 по 1963 годы, Александр Матвеевич сумел превратить отстающий по всем показателям колхоз в сильное, передовое хозяйство с лидирующим животноводством. Небывалый размах здесь приняло строительство: за короткий срок были построены три скотных двора, телятник, птичник, картофелехранилище с яровизатором, гаражи, амбулатория, дом культуры… Около трехсот колхозников переехало в новые благоустроенные дома. В это хозяйство стремились попасть на работу жители из других районов области. В мае 1957 года колхоз имени ХVIII партсъезда посетил, во время пребывания в Ленинграде, лидер советского государства Никита Сергеевич Хрущев. Он дал высокую оценку работы этого хозяйства.

«Труженики этой артели энергично борются за успешное выполнение решений партии по сельскому хозяйству, – сообщалось в путеводителе «Памятные места Ленинградской области», изданном в 1959 году. – После исторического сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.) колхоз прочно встал на путь крупного подъема общественного производства… Колхоз – многократный участник ВСХВ. За успехи в развитии животноводства группа передовиков удостоена высоких правительственных наград… 20 мая 1957 года колхоз имени ХVIII партсъезда посетил первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. В клубе деревни Большое Рейзино, где находится центральная усадьба, состоялась беседа Н.С. Хрущева с колхозниками. Никита Сергеевич высказал много полезных советов по дальнейшему развитию общественного хозяйства».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1957 года за добросовестный труд и успехи в животноводческой отрасли А.М. Городинский был отмечен званием Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Передовик активно занимался общественной работой, избирался депутатом Ленинградского областного Совета. После ухода с поста председателя колхоза работал в отделе сельского хозяйства районного комитета КПСС. Проживал в деревне Большое Рейзино, поселке Мариенбург, был персональным пенсионером. Похоронен А.М. Городинский на Гатчинском городском кладбище.

Михаил Григорьевич Михайлов (1907–1976 гг.)

Уроженец деревни Куровицы Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне – территория Гатчинского округа), сын крестьянина Григория Петровича Михайлова – извозчика Сиверской дачной местности. Окончил Куровицкую начальную школу и Сиверскую школу-колонию, был активным комсомольцем.

С 1925 года Михаил Михайлов служил в Красной Армии. Впоследствии был одним из организаторов создания куровицкого колхоза «Раскрепощение» (1929 г.), впоследствии переименованном в колхоз имени Кирова. Работал в этой артели, занимался общественной работой. Участвовал в Советско-финской войне (1939–1940 гг.), после этого находился в запасе.

В июле 1941 года Красногвардейским районным военкоматом Михаил Григорьевич был призван на фронт. Прошел боевой путь от Пулковских высот до Берлина, стрелок, младший сержант. В 1943 году вступил в партию. Имел на фронте ранение. За боевые заслуги М.Г. Михайлов был награжден медалями.

После демобилизации возглавил работу полеводческой бригады колхоза имени Кирова, был звеньевым, передовиком производства, победителем социалистических соревнований. Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение рекордного урожая ржи в мае 1949 года Михаилу Григорьевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

«Прошагав по дорогам войны, вернулся я в 45-м в свою родную деревню Куровицы, – рассказывал М.Г. Михайлов в интервью газете «Гатчинская правда» в ноябре 1967 года. – Ветхие, покосившиеся избенки среди пепелищ. По утрам бегал бригадир по дворам, стучал в окна: бабоньки, помогите! Бабоньки помогали. Неудивительно: ведь каждая пара рук в те годы была на вес золота…

Вскоре поручили мне возглавить звено в 10 человек, спустили, как говорили в то время, план: вырастить и убрать не менее 8 центнеров зерна с гектара. На свой страх и риск впервые в истории местного землепашества применили мы новый агротехнический прием – боронование озимой ржи весной во время кущения. Старики за голову: что делаешь, хлеб с корнем вырываешь!

Только недаром говорят, что цыплят по осени считают. Подсчитали мы «своих цыплят» и доказали, что в данном случае наука оказалась права. Вместо средних 7–8 центнеров по колхозу звено собрало по 29 центнеров ржи и по 20 – овса.

В 1949 году мне присвоили звание Героя Социалистического Труда, а в 1950-м избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Как будто и немного воды утекло с тех пор, а пройдите по новым Куровицам: встали вдоль тракта новые дома с телевизионными антеннами на крышах. На новое место перебралась Куровицкая школа, открывающая деревенскую улицу».

До выхода на заслуженный отдых М.Г. Михайлов работал звеньевым полеводческой бригады, занимался общественной работой, два созыва был депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Гатчинского районного Совета. Похоронен фронтовик на местном кладбище.

Андрей Бурлаков