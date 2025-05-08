ПИЯФ увековечил имена ветеранов войны
На территории НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ в Гатчине в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне торжественно открыт памятник ветеранам войны.
На гранитном камне над изображением вечного огня золотыми буквами выведено «Вечная слава сотрудникам института – ветеранам войны. Никто не забыт, ничто не забыто».
Также было решено увековечить имена всех ветеранов – сотрудников института, работавших в учреждении с момента его образования. Имена 174 участников Великой Отечественной войны высечены на мемориальных табличках, которые вмонтированы на постамент памятника.
«Память о бессмертных подвигах ветеранов войны все эти годы бережно хранится в институте. Но к 80-летию Победы было решено установить памятник. Проведена большая архивная работа. Преклоняемся перед твердостью и мужеством наших героев», – сказал, открывая памятник, директор НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Василий Ретивов.
Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ