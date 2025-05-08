Путь к Победе: памяти Почётного гражданина города Гатчины Алексея Батлука

Эта выставка – напоминание о подвигах освобождавшей Гатчину 120-й стрелковой дивизии и ее командира, генерал-майора Алексея Васильевича Батлука. В экспозиции представлены предметы, которые хранят память о тех днях: личные вещи Алексея Васильевича Батлука и бойцов 120-й Гатчинской дивизии, предметы быта гатчинцев, которые также участвовали в войне, но не были в составе 120-й дивизии. Один из них – Владимир Павлович Симаненок, вещи которого также хранятся в музее. Кстати, день открытия выставки, 22 апреля, совпал с его днем рождения.

С приветственными словами выступили глава Гатчинского округа Виталий Филоненко и исполняющий обязанности директора «Музейного агентства» Ленинградской области Юрий Юруть.

В церемонии открытия приняли участие юнармейцы, кадеты, представители администрации Гатчинского округа, комитета по культуре и туризму, совета ветеранов, жители и гости города.

Как рассказала заведующая музеем-усадьбой П.Е. Щербова Александра Журавлева, после смерти Алексея Васильевича Батлука его жена передала в музей форму и некоторые бытовые вещи. Они хранятся в музее с 1980-х годов.

Как пояснила Александра Журавлева, на выставке не представлены два альбома Батлука. После войны он кропотливо собирал информацию и фотографии сослуживцев – от рядовых до командиров полков. Вероятно, он хотел их опубликовать, но не успел. Альбомы попали в музей и, работая над этой выставкой, его сотрудники пришли к выводу, что альбомы должны быть изданы и найти своего читателя.

- Нам хотелось показать, что День победы – это не один день, а огромный путь, который преодолела наша страна и ее различные воинские части и соединения, – сказала на открытии Александра Журавлева. - Для жителей Гатчины, вероятно, будет наиболее важен День освобождения города. А это 120-я дивизия! У нас есть улица 120-й дивизии, есть улица Батлука. Но если 120-я дивизия на слуху, то, к сожалению, имя Батлука забывается. А ведь это был не только опытный военачальник, но и настоящий отец-командир. Читая альбом Алексея Васильевича, мы понимаем, что он гордился каждым рядовым, каждым ефрейтором и сержантом. Кого-то знал лично, о других нашел информацию, собрал воспоминания. Видно его особое отношение к своему детищу. Он заботился о своей дивизии, которую в основном собрал из тех полков и соединений, с которыми уже воевал. Наш музей будет работать над изданием альбомов Батлука. Некоторые материалы из него: стихотворения и фотографии – использованы на выставке.

120-я Гатчинская дивизия была сформирована А.В. Батлуком с 20 по 29 апреля 1943 года. Она участвовала в боях за Синявинские высоты, в разгроме фашистов под Ленинградом, освободила Тайцы, Гатчину, Мшинскую, Лугу. И стала продвигаться дальше – на Сланцы и Ивангород.

Алексей Васильевич награжден орденами Ленина, трижды орденом Красного Знамени, Суворова II степени, Отечественной войны I степени, многочисленными медалями. Ему трижды объявлялась Благодарность Верховного Главнокомандующего: за овладение городом и крупным железнодорожным узлом Гатчина, городом Луга, городом и крепостью Нарва.

В мае 1965 года на основании решения сессии Гатчинского городского Совета депутатов трудящихся Алексей Васильевич Батлук удостоен звания «Почетный гражданин города Гатчины».

Первую экскурсию по выставке для ветеранов и школьников провела главный хранитель фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова Евгения Богданова.

Выставка «Гатчина-Красно-гвардейск: путь к Победе» будет работать в «Победе» по 10 июня, и каждый сможет узнать больше о подвигах тех, кто защищал нашу родину. Организаторы выставки – комитет по культуре и туризму Гатчинского округа, Музейное агентство Ленинградской области и музей-усадьба П.Е. Щербова.

Татьяна Можаева