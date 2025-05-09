Поём вместе военные песни - в Гатчине

Пели дружно, радостно, а где-то и проникновенно, до слез. А как еще можно исполнять великие песни!

Музыкально-патриотическая акция, теплая и душевная, была организована комитетом образования Гатчинского округа при сотрудничестве с общественной организации ветеранов войны и труда. Участниками стали более 200 человек.

Ведущие встречи - педагоги Гатчинской школы № 9 Дмитрий Максимов и Татьяна Гайдамакова - перед исполнением песен рассказывали об истории их создания, задавали музыкально-исторические вопросы и сами пели громче всех. Кто слов не знал – на экране подсказка, иллюстрации к текстам и истории песни. Никто не скучал, интересно было всем!

- Песни военных лет продолжают поддерживать историческую память, - считает начальник сектора комитета образования Гатчинского округа Ирина Пулина. - Мы остаемся великим народом, пока помним и поем песни военных лет. Такие мероприятия не только дарят радость старшему поколению, но и помогают молодежи лучше понять историю своей страны. Совместное исполнение песен имеет глубокий воспитательный эффект: формирует уважение к старшему поколению, развивает патриотические чувства и создает атмосферу единства поколений.

Татьяна Можаева