Боевой путь гатчинцев

Сразу после Победы вернулись к трудовым делам довоенные учителя, на плечи которых легла тогда огромная работа по восстановлению учреждений народного образования. Особенно нелегко приходилось на освобожденных от оккупантов территориях, где еще совсем недавно хозяйничали немецко-фашистские захватчики. На гатчинской земле в послевоенный период трудилась целая плеяда талантливых педагогов-фронтовиков. Многие из них стали руководителями учебных заведений, проявив при этом лучшие образцы подвижнической деятельности на ниве просвещения, активно участвовали в общественной работе, стали заслуженными учителями страны.

Иван Матвеевич Соловьёв

Иван Матвеевич Соловьёв (1907–1994 гг.) родился в деревне Лопатино Шахунского района Нижегородской области в крестьянской семье. Окончил сельскую школу и педагогическое училище, служил в Красной армии. С 12 июля 1941 года находился по призыву в действующей армии: был сапером 187-го инженерного саперного батальона 49-й инженерно-саперной бригады в составе 1-й ударной армии.

Ефрейтор Соловьёв оборонял Ленинград, с ноября 1943 года воевал на 2-м Прибалтийском, с июля 1944 года – 3-м Прибалтийском, с октября 1944 года – на 2-м Прибалтийском фронтах, освобождал города Валга и Рига (Латвия). С апреля 1945 года находился в составе Курляндской группы войск Ленинградского фронта, имел воинское звание майора. Награжден медалями «За отвагу» (05.06.1945 г.), «За победу над Германией» (09.05.1945 г.) и другими.

Сразу после демобилизации в 1946 году из армии Ленинградским областным отделом народного образования И.М. Соловьёв был назначен директором Сиверской средней школы №1 (ныне – Сиверская гимназия).

Из воспоминаний бывшей выпускницы школы 1955 года Ирины Наумовны Брусиловской, жительницы Санкт-Петербурга:

«Он пришел в школу в послевоенном 1946-м году молодым человеком в офицерской форме. Школа с забитыми фанерой окнами сиротливо стояла на пустыре. Мы были постоянно голодны, плохо одеты, а тетрадями часто служили самодельные книжечки из старых газет. Иван Матвеевич с огромной энергией принялся за налаживание школьного быта. И постепенно в школе стало светло, тепло и уютно. Потом мы разбили сад, засадили молодыми сосенками вырубку у реки. Пришкольный участок стал образцовым, выросла и зазеленела оранжерея. Во всём чувствовалась рука хорошего хозяина.

Но самое главное, что внес Иван Матвеевич, – это всемерное и безоговорочное поощрение проявлений творчества. На праздничных вечерах ставились пьесы и концерты, пел хор, показывал свое искусство хореографический кружок. Под руководством К.С. Бернюкова творил художественный кружок, и стены школьных коридоров украсили картины и графические работы ребят. Юные физики под руководством М.К. Штамм делали радиоприемники и ловили первые телевизионные передачи. Химики устраивали вечера с демонстрацией опытов. Девочки учились вышивать, мальчики – водить трактор.

Школьная стенная газета достигла такого уровня художественности, что журналист

А.И. Цветов написал о ней книгу. В день печати в ленинградском Доме писателя в присутствии О.Ф. Берггольц была сыграна пьеса, живая газета, в которой мы, члены редколлегии, играли самих себя. Потом эта пьеса была опубликована в газете "Ленинские искры"».

Неординарная личность руководителя способствовала превращению этого учебного заведения в образцово-показательное. Сиверская средняя школа №1 стала знаменитой на всю страну. Главным характерным качеством директора Соловьёва была высокая требовательность к себе. Многим мальчишкам он заменил погибших на войне отцов. Дисциплина, преданность делу, высокая успеваемость, творческая инициатива царили в это время в школе. Соловьёв собрал замечательный коллектив единомышленников. Из стен школы вышло немало знаменитых выпускников.

С 1947 года у школы появились шефы: Рылеевское лесничество и Сиверская МТС, с 1953 года – колхоз имени Сталина. Гордостью учебного заведения был пришкольный участок и подсобное хозяйство. В 1954 году школа первой в СССР ввела производственное обучение. С 1955 года она стала постоянной участницей Выставки достижений народного хозяйства в Москве. В качестве наград получила: две грузовые машины, трактор, мотоцикл, радиоузел, духовой оркестр.

65 учащихся были награждены медалями ВДНХ.

В 1975 году на конкурсе докладов, организованном Академией педагогических наук, Сиверская средняя школа получила Вторую премию и была награждена медалью К.Д. Ушинского.

И.М. Соловьёв добился строительства нового здания школы, вступившего в строй 1 сентября 1964 года. Он стал инициатором открытия Музея боевой славы (1975 г.). Как участник войны вел большую патриотическую работу, установил контакты с ветеранами 123-й Лужской стрелковой дивизией, в январе 1944 года освобождавшими от немецко-фашистских захватчиков Сиверскую землю. Ветераны дивизии были частыми гостями школы.

Многолетний труд И.М. Соловьёва на педагогическом поприще получил высокую оценку: он награжден орденами Ленина (1960 г.) и Трудового Красного Знамени (1967 г.), медалью «За доблестный труд» (1970 г.), ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР».

Иван Матвеевич неоднократно становился участником Всероссийских съездов учителей, с 1950 года был депутатом Сиверского поселкового и Гатчинского районного советов. После выхода на заслуженный отдых в 1979 году занимался общественной работой в поселке. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского района». В 1985 году ветеран был награжден юбилейным орденом Отечественной войны II степени.

В июне 1997 года на здании Сиверской школы была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная 90-летию со дня рождения замечательного педагога-новатора. Его добрым словом вспоминают бывшие выпускники школы.

Борис Васильевич Тетюев

Борис Васильевич Тетюев (1915–2004 гг.) родился в селе Воскресенское Череповецкого уезда Новгородской губернии. В 1916 году его отец – Василий Максимович Тетюев – был призван на Первую мировую войну и пропал без вести. Мальчика и двух его сестер воспитывала бабушка на хуторе Красное, недалеко от его родного села. После окончания сельской школы Борис Тетюев окончил Череповецкое педагогическое училище по специальности «учитель труда» и был направлен на преподавательскую работу в город Мончегорск.

В апреле 1937 года его призвали в Красную армию. Срочную службу проходил в зенитно-артиллерийском полку под Ленинградом. После окончания курсов офицерского состава Б.В. Тетюев получил воинское звание «младший лейтенант». После армии вернулся в родное село, работал учителем географии в Воскресенской средней школе.

С началом войны младший лейтенант Тетюев был призван в действующую армию и направлен в учебную часть в Узбекскую ССР для подготовки командиров противотанковых орудий из числа молодых колхозных активистов. В начале 1943 года после неоднократных обращений к руководству части его направили на Брянский фронт командиром батареи 45 мм в 30-ю отдельную лыжную бригаду. Здесь он вступил в ряды ВКП(б). В 1943 году за смелось и героизм, проявленные в одном из боев с противником, он был удостоен ордена Красной Звезды. Среди других его наград – второй орден Красной Звезды (21.02.1945 г.), медаль «За победу над Германией».

Выписка из «Наградного листа» к ордену Красной Звезды от 21 марта 1943 года:

«Лейтенант Тетюев, будучи командиром батареи 45 мм пушек 30 отд. лыжной бригады, участвовал в наступлении западнее г. Дивны. Огнем своей батареи вместе с частью, не давая передышки, преследовал отступающего противника в направлении

г. Севск и западнее его. За хорошее несение службы имел ряд благодарностей из частей. Будучи в обороне города Севска, батареей лейтенанта Тетюева была отбита танковая атака противника и подбито четыре танка. В ходе дальнейших действий лейтенанту Тетюеву было приказано лично открыть огонь из трофейного противотанкового орудия, которое находилось перед передним краем обороны наших войск и под пулеметным огнем противника. Лейтенант Тетюев с двумя бойцами своей батареи открыл огонь из трофейного орудия, уничтожив до 10 гитлеровцев, вступив в единоборство с двумя танками, был тяжело ранен 21.03.43 г. После лечения был признан негодным к военной службе. Инвалид II-й группы…».

После лечения в эвакогоспитале №2191 и демобилизации из армии Б.В. Тетюев вернулся в родные места и вновь стал учителем географии в Воскресенской средней школе. В 1946 году женился на Елизавете Ивановне Смирновой, довоенной выпускнице Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена. В том же году у них родился сын Александр. Некоторое время они работали в одной школе. В 1953 году Борис Васильевич вынужден был уехать в Ленинград, где жили его сестры. В городе трудоустроиться не удалось, и тогда он стал работать воспитателем в общежитии старших школьников Вырицкой средней школы №1. Через год в дачный поселок переехали его жена с сыном Александром и родившимся сыном Сергеем. Супруга Б.В. Тетюева стала работать учителем начальных классов. Через некоторое время Борис Васильевич начал преподавать географию в Вырицкой школе №1, был назначен классным руководителем.

Из воспоминаний Александра Борисовича Тетюева – сына ветерана, жителя города Боровичи Новгородской области:

«В Вырицу мы приехали в конце августа 1954 года… Жили мы в том же общежитии, где папа был воспитателем. Школа снимала частный дом на улице Льва Толстого. Проживали там мальчики старших классов (8–10-е), жившие в близлежащих деревнях и поселках, где были только начальные школы и семилетки: Введенское, Новинка, Слудицы, Чаща и других. Девочек почему-то не было.

Семья наша – бабушка, папа, мама, брат Сергей и я – жили в комнате 12 кв. м. Я как почти взрослый спал в комнате с ребятами, проживающими в общежитии. Помню, как маленького Сережу ребята по очереди качали на пружинном матрасе кровати с помощью привязанной к нему снизу за веревочку доски. Малыш взлетал почти до потолка. Были и другие развлечения. В общем, в будние дни жизнь текла весело. По субботам ребята разъезжались по домам до понедельника, становилось скучно. К весне отец решил вопрос о выделении ему участка под строительство дома на улице Ефимова. Остановились на приобретении тогда еще совсем непривычной новинки – сборного щитового дома…

Примерно в те же годы в школах СССР опять ввели уроки труда. Я тогда учился в 4-м классе, это был 1957 год. Отцу пришлось вспомнить свою первую учительскую специальность. В школе появился класс с верстаками и даже с токарным станком по дереву. За год до этого старшеклассников на школьном дворе учили управлять трактором, а на летних каникулах в пос. Антропшино был организован трудовой лагерь учеников 1-й Вырицкой школы. Отец и еще ряд учителей организовали там быт и трудовую деятельность школьников. Вскоре было принято решение обучать детей в советских школах реальным трудовым профессиям. В нашей школе для девочек это была профессия ткачихи, для мальчиков – токарь по дереву…»

В 1957 году руководство Гатчинского РОНО назначило

Б.В. Тетюева директором Вырицкой семилетней школы №2. При нем вскоре это учебное заведение было преобразовано в среднюю школу. Одним из главных направлений деятельности школы стало краеведение и туризм.

В 1960 году школьные следопыты занялись изучением темы, связанной с историей существования на Вырицкой земле в период немецко-фашистской оккупации детского дома, ставшего для его воспитанников настоящим концлагерем. Школьники открыли страшную правду о том, что творили гитлеровцы с малолетними узниками. Удалось найти свидетелей, была проделана большая исследовательская и организационная работа. В 1964 году детские останки, обнаруженные школьниками-«поисковиками» на бывшем кладбище за оградой лагеря, перенесли и захоронили между Сиверским шоссе и поселковым кладбищем. Над могилой поставили скромный металлический обелиск, какие ставили после войны погибшим воинам.

Вырицкие школьники под руководством Бориса Васильевича решили поставить погибшим детям памятник. Средства на этот памятник собирала вся школа. Накопили 40 000 рублей и заказали памятник, который был установлен в 1985 году. Надпись на нем гласит: «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной

войны в 1941–1945 гг.». По решению исполкома Вырицкого поселкового совета, 20.06.1985 года состоялось перезахоронение детских останков уже на то место, где установлен памятник. Сейчас это одно из самых значимых историко-патриотических мест поселка Вырица.

Б.В. Тетюев работал на посту директора школы до августа 1975 года. В 1986 году был награжден юбилейным орденом

Отечественной войны I степени. Похоронен Борис Васильевич на кладбище у деревни Вырица.

В 2023 году по инициативе директора народного музея

«41-й стрелковый» в деревне Мины Светланы Николаевны Корешковой, недавно ушедшей от нас, членов Совета Вырицкого исторического клуба и местной администрации Борису Васильевичу Тетюеву на фасаде его родной школы была открыта памятная доска.

Василий Константинович Мартынов

Василий Константинович Мартынов (1923–2006 гг.) родился в деревне Пузаново Велижского уезда Витебской губернии (ныне – Велижский район Смоленской области). В 1938 году, после смерти матери – учительницы начальной школы, Василий оставил школу и устроился на работу монтером: нужно было помочь отцу поднимать на ноги двух младших сестер.

Параллельно с работой он продолжил обучение в вечерней школе. Во время учебы Василий Мартынов всё больше задумывался о профессии учителя. Окончив курсы учителей начальной школы, с 1 сентября 1940 года он приступил к педагогической деятельности в сельской школе. В это же время поступил на заочное отделение Велижского педагогического училища.

Его мирные планы были прерваны начавшийся войной.

19 июля 1941 года Велижским РВК Василий Мартынов был направлен в специально сформированный партизанский отряд, который до января 1942 года громил фашистов на территории Смоленской области. После выполнения ряда боевых заданий и разведывательных операций отряд вошел в состав 159-го запасного стрелкового полка. В мае 1942 года лейтенант Мартынов был назначен политруком роты в отдельный лыжный батальон и отправлен на фронт.

В 1943 году служил комсоргом полка в 334-м стрелковом полку 47-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии на 1-м Прибалтийском фронте; в 1944 году – парторгом 3-го стрелкового батальона 353-го стрелкового полка 47-й Невельской орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии на 2-м Прибалтийском фронте.

В боевой обстановке он не раз проявлял личные качества героизма, честно выполняя свой воинский долг. Будучи комсоргом 334-го полка, в октябре 1943 года Василий Мартынов провел большую работу по формированию разведывательного отряда. «Во время наступления одним из первых поднялся в атаку. Увлекая за собой своим примером других, – сообщается в описании подвига в «Наградном листе» к медали «За отвагу», которую он получил 22 декабря 1943 года. – В бою вел себя смело, расстреливая в упор немцев…»

Он был дважды ранен: 22 августа 1942 года и 9 июля 1943 года, находился на лечении в госпиталях. На передовой в 1943 году лейтенант Мартынов вступил в партию. Он был участником Курской битвы и освобождал город Витебск. Его боевой путь проходил по дорогам Прибалтики и Белоруссии.

25 июля 1944 года награжден орденом «Красного Знамени». В «Наградном листе» к приказу №163/н по 6-й гвардейской армии сообщается:

«В бою с немецкими захватчиками проявил инициативу в работе и отвагу в бою. В процессе подготовки к бою тов. Мартынов провел большую партийно-политическую работу доведения поставленной задачи до всего личного состава. В боях тов. Мартынов всё время находился в боевых порядках, мобилизуя личный состав на выполнение приказа командира батальона. В бою за деревню Лесное 03.06.44 года он находился в трудные минуты в боевых порядках, воодушевляя своим личным примером воинов подразделения. Когда был ранен командир 8-й стрелковой роты, Мартынов принял на себя командование ротой и в решающую минуту, с возгласом «За Родину!», повел подразделение в атаку. Задачу рота выполнила, и деревня была взята. В этом бою тов. Мартынов лично уничтожил 9 фашистов. За время боев

тов. Мартынов рассмотрел на заседании бюро и принял в партию 17 человек…».

Победу он встретил в Румынии, освобождая Бухарест. Сохранились походные фронтовые записи, которые он вел в последние месяцы войны. Кроме перечисленных наград В.К. Мартынов награжден медалью «За победу над Германией» (09.05.1945 г.). После окончания войны дивизия, в которой он служил, была передислоцирована в Одессу и вскоре расформирована. Как опытный политработник, Василий Константинович был назначен парторгом отдельного окружного батальона связи в Краснодаре. Несмотря на армейские перспективы, он предпочел демобилизоваться – для продолжения педагогической деятельности.

В декабре 1946 года он приехал в Ленинград и устроился на работу преподавателем Выборгского районного ремесленного училища. Затем три года был директором ремесленного училища на станции Рахья Всеволожского района. Здесь Василий Константинович познакомился со своей будущей супругой Верой Степановной, сельской учительницей. В 1947 году они сыграли свадьбу. Потом его ненадолго перевели директором Подпорожской фабрично-заводской школы.

Новая глава в биографии В.К. Мартынова началась в 1951 году, когда его назначили директором Сиверской железнодорожной семилетней школы

№43 (ныне – школа №3). Этим учебным заведением он руководил до выхода на заслуженный отдых в 1986 году, одновременно работая преподавателем истории. В 1955 году В.К. Мартынов заочно окончил Ленинградский государственный педагогический институт.

Василий Константинович очень многое сделал для развития школы, добился от Октябрьской железной дороги, в подчинении которой находилась школа, выделения средств на строительство нового здания школы (до этого времени школа размещалась в нескольких старых домах дореволюционного времени). Открытие учебного заведения в современном здании состоялось в 1968 году. Тогда же школа из неполной средней школы была преобразована в среднюю.

Сиверская школа №43 всегда была в числе лучших учебных заведений Гатчинского района. Вместе с В.К. Мартыновым здесь работала его супруга Вера Степановна (1921–2014 гг.), учительница математики. Эту же школу окончили их дети: Наталья (род. в 1948 г.), Татьяна (род. в 1951 г.) и Александр (род. в 1953 г.). Дочь Татьяна Васильевна Мартынова, выпускница 1968 года, окончила школу с золотой медалью.

Заслуги Василия Константиновича были отмечены медалью «За доблестный труд» (1970 г.), званиями «Заслуженный учитель РСФСР» (1975 г.) и «Заслуженный железнодорожник». Он активно участвовал в общественной жизни, избирался депутатом Сиверского поселкового Совета, Гатчинского районного Совета народных депутатов.

С 1986 года В.К. Мартынов являлся первым заместителем председателя районного Совета ветеранов. С 2001 года он руководил общественной приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе. Постановлением Совета депутатов района от 25 сентября 2002 года за большой вклад в развитие района ему было присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского района». В 2003 году был награжден Почетной грамотой губернатора Ленинградской области.

Будучи активным последователем здорового образа жизни, в соавторстве с профессором, доктором медицинских наук

Т.А. Виноградовой и профессором Б.Н. Гажевым – жителями Сиверской – Василий Константинович Мартынов издал ряд книг и сборников по фитотерапии, участвовал в создании медицинского центра «Находка», который пользовался большой популярностью. Среди его основных трудов – «Полная энциклопедия практической фитотерапии» (1998 г.). В июне 2000 года он стал членом-корреспондентом Международной Академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности.

Похоронен ветеран на Меженском кладбище.

Андрей Бурлаков