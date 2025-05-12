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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Сяськелевское ТУ

13.05.2025 с 10:00 до 17:00

д. Сяськелево, ул. Новоселки                  

 

Новосветское ТУ

13.05.2025 с 10:00 до 17:00        

д. Малое Замостье        

 

Рождественское ТУ

13.05.2025 с 09:30 до 17:00

п. Дивенский    