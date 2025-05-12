Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сяськелевское ТУ
13.05.2025 с 10:00 до 17:00
д. Сяськелево, ул. Новоселки
Новосветское ТУ
13.05.2025 с 10:00 до 17:00
д. Малое Замостье
Рождественское ТУ
13.05.2025 с 09:30 до 17:00
п. Дивенский
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.