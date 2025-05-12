Эстафета Победы в Гатчине

Прекрасная спортивная погода и отличное настроение сопровождали участников эстафеты на всем маршруте.

Для многих традиционная легкоатлетическая эстафета в Гатчине в священный для нашего народа день – это возможность встретить старых и новых друзей. Каждый год поддержать участников приходят ветераны спорта - Николай Пименов, Алексей Негодяев, Виктор Меркульев, Анатолий Ефимов, Юрий Назаров, Татьяна Слуцкая... А как приятно вновь встретить на своем ответственном посту главного судью Вениамина Васильевича Соловьева! Известный спортсмен, тренер и спортивный организатор - Вениамин Васильевич уже сам стал спортивным брендом Гатчины.

В год 80-летия Победы среди школ победила команда Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского, 2 место завоевала команда Гатчинской школы №2, 3 место - у команды Гатчинского лицея №3.

Средние специальные, профессионально-технические и высшие учебные заведения в этом году представляли Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского (1 место) и Гатчинский государственный университет (2 место).

Среди спортивных клубов и сборных команд по инициативе лучшие результаты у легкоатлетов клуба «Феникс», 2 место - клуб «Сильвия», 3 место – «Гатчинские пробежки-1».

Начальные школы были представлены восемью командами. В упорной борьбе победу одержали юные бегуны базовой школы. Призовые места с небольшим отрывом поделили Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского и Гатчинская школа №5.

Самая многочисленная категория участников эстафеты – детские сады: 15 команд и еще одна вне конкурса. Самыми быстрыми оказались маленькие спортсмены из детского сада №26, 2 место заняла команда детского сада №43, 3 место - детский сад №13.

Победителями призовых этапов, посвященных памяти фронтовиков - первого директора Гатчинской ДЮСШ Николая Павловича Целищева и первого тренера Гатчинской ДЮСШ Натальи Михайловны Пожидаевой - стали: 1 этап, абсолют - Роман Андреев (клуб «Сильвия»); 1 этап, среди школьников - Андрей Федотов (Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского); 17 этап, абсолют - Ксения Черноперова (клуб «Феникс»); 17 этап среди школьников - Мария Гасенина (гимназия им. К.Д. Ушинского).

Подводя итоги соревнований, спорткомитет поздравил гатчинцев с еще одним успешным проведением эстафеты памяти и чести, поблагодарил всех судей, волонтеров и рабочие группы за помощь в подготовке и проведении эстафеты, а также за память и жизнь спортивной традиции гатчинской победной эстафеты.

Татьяна Можаева

Фото Mikka и Albina Hallakas