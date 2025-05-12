Гатчинские студенты приняли участие в «Эстафете Вечного огня»
В преддверии Дня Победы ребята студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов приняли активное участие в мероприятии «Эстафета Вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы», которое состоялось в Рахьинском городском сельском поселении.
Студенты с честью представили отряд, выполняя важную миссию волонтерского корпуса. На протяжении всего мероприятия они держали штандарты городов воинской славы, отдавая дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны.
«Для нас большая честь быть частью такого значимого события, как «Эстафета Вечного огня», – комментирует Эльвира Стан, руководитель отряда «Сознание». – Участие в подобных мероприятиях является важной частью патриотического воспитания молодежи и позволяет нам внести свой вклад в сохранение исторической памяти.»
Участие студенческих отрядов в «Эстафете Вечного огня» подчеркивает активную гражданскую позицию молодежи Ленинградской области и их готовность вносить вклад в общественно значимые мероприятия. Несмотря на дальнюю дорогу и сложные погодные условия, ребята продемонстрировали высокий уровень ответственности и преданность идеалам патриотизма.