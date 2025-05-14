Гатчинские борцы покорили Беларусь

Соревнования были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису. Участие приняли 250 спортсменов в возрасте от 10 до 23 лет.

Россию и Гатчину на Первенстве представил клуб единоборств «ЯРС». Поездка для воспитанников клуба прошла успешно – ребята смогли завоевать множество медалей.

Павел Глуханов и Михаил Новак смогли завоевать по две медали: у каждого есть и золото, и серебро. Михаил Тригуб, Арсений Маркелов, Никита Петров, Мирза Мурачуев, Тигран Осипян, Карэн Осипян, Егор Коршунов, Максим Христолюбов, Давид Каргинов, Антон Птюшкин завоевали первое место. Николай Макленков, Матвей Панченко, Валерий Ермоленко, Карина Безиновски, Тимур Каргинов вернулись с серебряными медалями. Степан Никитченко и Артем Дмитриев – бронзовые призеры.

Поздравляем всех спортсменов и их тренеров!