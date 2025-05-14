И незаметно вынес холодильник…

Преступление было совершено в июне прошлого года в Гатчине. Гражданин М., оставшись незамеченным, обокрал квартиру на улице Авиатриссы Зверевой. Злоумышленник похитил бытовую технику: холодильник марки «Индезит», телевизор, электрическую мясорубку. Общая сумма материального ущерба составила 21 тысячу рублей.

Вора изобличили, по окончании предварительного следствия дело было передано в суд, который признал подсудимого виновным по части 2 статьи 158 УК РФ – в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему. Приняв во внимание признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, Гатчинский городской суд назначил гражданину М. наказание в виде принудительных работ сроком два года с удержанием 5% дохода в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.