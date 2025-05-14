Удобный транспорт и доступный спорт – для ленинградцев

«Повышение качества жизни каждого ленинградца — должно быть конечным результатом всех наших решений. Чтобы жители с ограниченными возможностями могли пользоваться общественным транспортом спокойно и с удобством», — отметил губернатор.

Глава региона, в частности, поручил:

— систему «Говорящий город» внедрять на все автобусы конкретного маршрута сразу, а не поэтапно. Для обеспечения комфорта слабовидящих пассажиров – они должны точно знать, что весь маршрут оборудован, и нет необходимости ждать следующий автобус;

— областному комитету по транспорту помочь районам с приобретением на муниципальные маршруты автобусов с доступной средой для пассажиров с ОВЗ. Регион уже подал заявку на приобретение 152 автобусов по программе льготного лизинга для Всеволожского, Тосненского и Киришского районов;

— привлекать организации инвалидов и родителей детей с ОВЗ – к оценке доступности типовых проектов спортивных и детских площадок, а также адаптации уже существующих объектов. Аналогичную практику использовать и при разработке проектов общественных пространств;

— создавать новые доступные спортплощадки во дворах и организовывать на них занятия с тренерами, в том числе по адаптированной физкультуре. Доступность спорта – это и возможность заниматься им не только в огромных ФОКах, но и рядом с домом.