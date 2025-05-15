Первое решение Общественной палаты Гатчинского округа

В состав Общественной палаты Гатчинского муниципального округа войдут 33 человека. Имена 22-х из них уже были известны: 11 членов палаты утвердил Совет депутатов Гатчинского округа и еще 11 членов утверждены главой администрации Гатчинского округа. Они и стали участниками первой встречи.

Собравшихся приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова.

Общественники, многие из которых впервые принимали участие в работе палаты, познакомились друг с другом, рассказали о себе и работе, которую они проводят в своих населенных пунктах, в Гатчинском округе и регионе. Также члены палаты сформулировали предложения для включения в план работы и определили направления, которыми они готовы заниматься.

Это заседание было, можно сказать, предварительное. Чтобы начать полноценную работу, в состав палат нужно принять еще 11 представителей общественных объединений, действующих на территории Гатчинского округа. По действующему положению их утверждают уже избранные члены Общественной палаты. Что и было сделано. На встрече были рассмотрены документы кандидатов и принято решение о назначении в состав Общественной палаты округа еще 11 представителей.

По результатам встречи состав Общественной палаты Гатчинского муниципального округа первого созыва утвержден.