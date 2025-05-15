Ветераны и участники СВО проходят отбор на программу «Герои команды 47»

Цель регионального проекта — формирование нового кадрового резерва для органов власти, муниципалитетов и общественных структур. В качестве примера была взята федеральная программа «Время героев», которая была инициирована Президентом России.

Около 300 кандидатов из разных районов нашего региона прошли регистрацию, тестирование и завершают этап собеседования, в ходе которого они должны ответить на вопросы экспертной комиссии.

«Реализация программы идёт успешно, отборочные этапы показали её востребованность среди участников СВО. Скоро завершатся очные собеседования и прошедшие отбор начнут обучение. Среди участников программы 26 кавалеров Ордена Мужества, есть Герой России», — рассказал председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Клементьев.

Собеседования завершаются на этой неделе. 47 победителей вступительных испытаний будут зачислены на годовое обучение в Гатчинском государственном университете. Специальная образовательная программа включает персональное сопровождение, менторство со стороны опытных управленцев и защиту итогового проекта.

Выпускники получат гарантированное трудоустройство в органах власти или общественных организациях. Как подчеркнул губернатор Ленинградской области, для тех, кто не войдёт в первый набор участников программы, предусмотрены альтернативные программы личностного и профессионального роста.