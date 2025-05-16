Издание «За рубежом» учредило специальный приз на ХХXI Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине

В этом году издание «За рубежом» выступит партнером фестиваля и объявляет о новой традиции — учреждении специального приза лучшему кинокритику. Победитель будет объявлен на церемонии открытия фестиваля. Памятная статуэтка для лауреата создана художником-дизайнером Натальей Терещенко.

Генеральный директор «Евразийской медиагруппы», член международной редколлегии «За рубежом» Сергей Деменский отметил: «Мы выбрали именно этот фестиваль не случайно: его атмосфера, обращённая к литературному наследию, глубоко близка нашей аудитории и миссии журнала. В этом году в центре внимания — творчество Максима Горького и его круга, чья роль в истории литературы и экранизаций неоспорима. Некоторые киноведческие эссе, рецензии и критические обзоры сами по себе становятся настоящими литературными шедеврами, заслуживающими признания наравне с художественными произведениями».

Особое место в фестивальной неделе займет празднование 95-летия издания «За рубежом» (18 июня), основанного Максимом Горьким в 1930 году. В честь юбилея пройдет тематическая встреча, посвящённая истории и вкладу журнала, который освещал главные мировые события, будучи важной частью культурной жизни страны.

В программу фестиваля включены специальные мероприятия и культурно-познавательные акции. Среди них — лекция «Просветитель в “царстве теней”: Максим Горький и кинематограф». Лектор: Анастасия Плотникова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, заведующая отделом изучения и издания творчества А.М. Горького. Лекция посвящена влиянию Горького на развитие отечественного кинематографа, его публицистическим статьям о кино, попыткам создания собственной киностудии и сотрудничеству с режиссёрами и сценаристами в разные годы. Участники узнают о Горьком как одном из первых мировых кинокритиков, а также обсудят взаимодействие литераторов с искусством экрана, увидят редкие кадры и вспомнят экранизации его произведений.

Также для гостей фестиваля состоится вечер фортепианной музыки «Музыка писателей», в рамках которого выступит Екатерина Белых — пианистка, композитор, студентка МГК им. П. И. Чайковского, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель фестиваля современной и классической музыки «Musica Motus». В ее исполнении прозвучат музыкальные произведения Толстого, Грибоедова, Пастернака, Одоевского и Гофмана.