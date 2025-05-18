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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.05.2025 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ТУ:

г.п. Вырица: 

ул. Баркановская д.24, 49-80, 126; 

ул. Кочкарная д.25-31;          

 

19.05.2025 с 10:00 до 18:00 

Веревское ТУ:

д. Зайцево.

 

19.05.2025 с 10:00 до 17:00 

Рождественское ТУ:

с. Рождествено: ул. Терещенко, ул. Комсомольская.   

 

19.05.2025 с 10:00 до 17:00 

Большеколпанское ТУ:

д. Новые Черницы (частично). 