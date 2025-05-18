Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.05.2025 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ТУ:
г.п. Вырица:
ул. Баркановская д.24, 49-80, 126;
ул. Кочкарная д.25-31;
19.05.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Зайцево.
19.05.2025 с 10:00 до 17:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено: ул. Терещенко, ул. Комсомольская.
19.05.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Новые Черницы (частично).
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