Кто в Гатчине останется без воды 19 мая
МУП «Водоканал» города Гатчины сообщает, что в связи с производством работ на сетях водопровода 19 мая 2025 года с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
Рубрики: ЖКХ
- ул. Киевская, д. 2, 4а, 4б, 6, 6б, 8, 9б, 10, 7/15
- ул. Новопролетарская
- ул. Кузьмина
- ул. Школьная
- ул. Пионерская
- ул. Киевская, д. 12-88
- ул. Старая дорога, д. 3 - 14
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