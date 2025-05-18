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Кто в Гатчине останется без воды 19 мая

МУП «Водоканал» города Гатчины сообщает, что в связи с производством работ на сетях водопровода 19 мая 2025 года с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

- ул. Киевская, д. 2, 4а, 4б, 6, 6б, 8, 9б, 10, 7/15

- ул. Новопролетарская

- ул. Кузьмина

- ул. Школьная

- ул. Пионерская

- ул. Киевская, д. 12-88

- ул. Старая дорога, д. 3 - 14