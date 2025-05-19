Депутаты предложили ограничить продажу алкоголя с утра в Ленобласти

Речь идет о внесении изменений в статью 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области». В законопроекте предлагается увеличить время запрета на продажу алкоголя в розничных магазинах Ленобласти — с 22:00 до 11:00 (за исключением общепита) вместо действующей сейчас нормы о начале продажи с 09:00.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, норму предлагается синхронизировать с соседним Петербургом, где продажа алкоголя уже несколько лет начинается в 11 утра. Депутат Анна Хмелева, полностью поддержав инициативу, напомнила, что лично вносила на рассмотрение коллег подобную инициативу еще год назад и рада, что эта позиция нашла наконец поддержку.

Также на заседании постоянной комиссии депутаты рассмотрели и одобрили поправки в статьи 3 и 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…» Как пояснил Дмитрий Ялов, если изменения будут приняты, уполномоченный орган областного правительства получит полномочия по согласованию оборота алкогольной продукции при организации сезонных залов (зон) обслуживания посетителей. Также областной уполномоченный орган будет выдавать документ, подтверждающий соответствие такого зала обслуживания обозначенным в федеральном законе требованиям. Вице-губернатор также пояснил, что таким уполномоченным органом в нашем регионе является возглавляемый им комитет.

Данный законопроект депутаты решили рекомендовать к принятию на ближайшем заседании Заксобрания в первом чтении, срок подачи поправок к нему определен до 6 июня.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области