О проведении всероссийского тренировочного мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации

Мероприятие проводилось с использованием технологии передачи экзаменационных материалов (далее - ЭМ) по сети «Интернет», а также печати и сканирования ЭМ непосредственно в аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) без участия обучающихся.

Было организовано 6 ППЭ, привлечено более 350 работников.

Основной целью ВТМ стала отработка организационных и технологических процедур, применяемых при проведении единого государственного экзамена, в ППЭ, задействованных в основном периоде государственной итоговой аттестации, а также в региональном центре обработки информации.

В рамках мероприятия решались ключевые задачи:

- техническая подготовка и контроль готовности инфраструктуры в ППЭ;

- проверка работоспособности оборудования в аудиториях и штабах ППЭ;

- отработка организационных процедур на всех этапах экзамена;

- моделирование нештатных ситуаций на региональном и федеральном уровнях.

Руководитель ППЭ 18, развернутого на базе Сиверской гимназии, Елена Игоревна Каплинская подвела итог отработки: «В ходе проведения ВТМ все поставленные задачи выполнены в полном объеме, включая успешную отработку действий в нештатных ситуациях. Полученный опыт будет использован для обеспечения стабильной работы системы ГИА в 2025 году».

В ходе тренировочного мероприятия было проведено тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ. Осуществлена проверка наличия трансляции на портале smotriege.ru из каждой аудитории, корректности информации о номере ППЭ и аудиториях, отсутствия «слепых зон», корректности отображения местного времени и часового пояса. Также в ходе проверки работоспособности системы видеонаблюдения прошло тестирование SMS оповещения о нарушениях посредством проставления меток на smotriege.ru.

«Тестирование системы видеонаблюдения показало ее полную готовность к проведению экзаменов в основной период», – отметила Ольга Николаевна Михайлова, руководитель ППЭ 17, развернутого на базе Гатчинской школы № 8 «Центр образования».

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