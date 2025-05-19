Состоялся заключительный фестиваль XII сезона Региональной школьной спортивной лиги

В соревнованиях принимали участие лучшие команды школьных спортивных клубов из 12 Муниципальных районов Ленинградской области, победители муниципальных этапов. Фестиваль проходил в рамках партийного проекта «Единой России» - «Детский спорт». Партия «Единая Россия» активно поддерживает спортивные инициативы и проекты, стремясь сделать спорт доступным для всех. В организации и проведении мероприятия также оказала помощь Спортивная школа олимпийского резерва Всеволожского района.

«Детский спорт давно и уверенно развивается на территории Ленинградской области, ведется работа по популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения и привлечению молодежи к регулярным занятиям спортом!», — прокомментировал координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Осталось совсем немного времени до того, как определятся лучший Школьный спортивный клуб и Муниципальное образование Ленинградской области по результатам выступления в Лиге сезона 2024-2025 г.г. Сильнейшему клубу будет вручён новый переходящий кубок, который пробудет у них ровно год, до определения победителя Лиги следующего сезона. Торжественное подведение итогов состоится на церемонии 28 мая в городе Гатчина.

Гостем фестиваля стал Заместитель директора ГАУ ЛО «СТЦ Ленинградской области» - Скачков Алексей, поприветствовавший участников на открытии соревнований. Более 250 школьников боролись за звание лучших в трёх видах спорта: Лёгкая атлетика, баскетбол 3*3, мини-футбол.