Завтра в Гатчине стартует «Кубок городов воинской славы»

В Гатчине соберутся спортсмены из 13 городов, которым было присвоено звание «Города воинской славы Российской Федерации». Среди них: Калач-на-Дону, Воронеж, Белгород, Тихвин, Выборг, Колпино, Ломоносов, Архангельск, Псков, Великий Новгород, Орел, Луга и, конечно же, хозяйка соревнований — Гатчина.

Юные спортсмены возрастом 12-16 лет поборются за победу в семи видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, шашки и шахматы.

Программа соревнований:

- 20 мая участников ожидает насыщенный соревновательный день и торжественная церемония открытия;

- 21 мая юные атлеты завершат свои соревнования, будут награждены почетными наградами с символикой соревнований и познакомятся с настоящим ленинградским гостеприимством.