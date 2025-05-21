«Флагман» Гатчинской школы №9

- Нина Сергеевна, Вы открыли школьный клуб, в котором собрали всю военно-патриотическую работу. Каковы его цели?

- В широком смысле он призван сформировывать устойчивое, честное и правдивое отношение будущего гражданина к истории, судьбе и развитию Отечества. Сейчас в клубе есть всё, чего нет в школьной программе, но необходимо, в том числе чтобы получить метапредметные знания, проявить себя на школьной олимпиаде, поступить в вуз.

- Почему выбрали именно клубную форму?

- В этом году к нам пришли два новых педагога дополнительного образования – Тимур Олегович Паламарчук и его супруга Оксана Дмитриевна.

Тимур Олегович прошел СВО. Военно-патриотической работой занимается давно – это его стихия. С ним мы, можно сказать, получили новый глоток свежего воздуха. Как инженер по образованию он увидел, как можно поднять работу в нашем кванториуме.

В клубе стали проводиться занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Дошли вплоть до того, что ребята сами занимаются программированием и пытаются расти дальше. Заняли второе место в международном конкурсе «Цифровые кадры России» в Челябинске. Причем жюри отметило уникальность проекта. Особое впечатление на корифеев произвело то, что весь проект был сделан ребятами самостоятельно.

Не секрет, что сейчас активно развивается киберспорт. Два года назад мы вступили в Федерацию киберспорта. Но тогда даже представить не могли, что киберспорт войдет в школьные программы, а компьютерные игры смогут заменить физкультуру.

Оказалось, есть большая разница, какой именно компьютерной игрой ты занимаешься. Киберспорт может воспитать твердый характер и целеустремленность. Здесь и информатика, и история России, и обществознание, и физкультура, и ОБЗР. И это всё есть в нашем клубе!

- Сколько человек объединяет «Флагман 9»?

- Мы начинали, когда в клубе было 2-3 человека. Сейчас он объединяет 300 человек. Не считая тех, кто входит в спортивный клуб «Дивизион».

«Флагман 9» – это уже бренд школы: и военно-патриотический клуб, и физкультура. Ребята занимаются черчением, программированием, моделированием… В том числе благодаря этому 15 человек получили свидетельство государственного образца по специальности «оператор БПЛА».

- Если зайти на страницу «Флагман 9» в социальных сетях, то каждую неделю видишь значимые победы.

- Да, это так. И за каждой победой – большая совместная работа педагогов и детей. Так, история победы на конкурсе в музее Суворова началась с пошива формы суворовских времен. Эта форма изначально была сшита для участия в проектах музея-заповедника «Гатчина». Чтобы эта просветительская идея не потерялась, мы подали заявку на конкурс в музей Суворова.

Когда ребята выступали, присутствовавшие ученые-историки были удивлены. Они никогда не видели такого школьного проекта – дети привезли не просто реферат, а соответствующую времени форму, активно отвечали на вопросы по истории ее создания. Даже были определенные нюансы, которые вызвали споры среди ученых. Для детей это очень познавательно. Они вернулись с конкурса счастливые! Во-первых, заняли первое место. Во-вторых, убедились, что делают нужное дело.

Перед майскими праздниками на площадке «Технопарка Санкт-Петербурга» состоялся финальный этап региональных соревнований «ДронФест». Это соревнования по беспилотным авиационным системам, где школьники, студенты колледжей и вузов соревнуются в управлении, сборке и программировании дронов.

Почти четыре месяца наши ребята принимали участие во всех треках соревнований, и вот он, долгожданный результат. Первое место в номинации «Технологический трек "Полет в симуляторе Квадросим"» и третье место в номинации «Технологический трек "Программирование БАС"»!

Оттачиваем мастерство почетного караула. 3 мая принимали участие в открытом региональном смотре-конкурсе Почетных караулов среди обучающихся образовательных учреждений, военно-патриотических и юнармейских отрядов Ленинградской области.

- Поделитесь планами развития «Флагмана 9».

- Легко строить планы, когда есть люди, способные эти планы воплотить в жизнь. Необходимое современное оборудование стало приобретаться с приходом в школу людей, которые в этом всё понимают и заинтересованы. Поэтому перспективы развития у нашего клуба огромные.

Помимо киберспорта, мы открыли для себя много новых площадок, где можно участвовать в спортивных соревнованиях с беспилотными летательными аппаратами. Со следующего года на базе нашей школы будут проходить отдельные соревновательные дни по управлению спортивными БПЛА. Для этого мы готовим специальную (закрытую сеткой) уличную площадку.

В текущем учебном году приобрели оборудование для лазертага и сформировали команды. Наша единственная в Ленинградской области девичья команда уже хорошо проявила себя.

Недавно прошла Спартакиада молодежи допризывного возраста «Доблесть». Из 15 кубков, разыгранных в различных состязаниях, мы привезли в школу 12, в том числе по лазертагу. Начинаем готовиться к «Президентским спортивным играм». Безусловно, рассчитываем на призовые места.

Хочу сказать спасибо комитету образования Гатчинского округа. Он всегда поддерживал инициативы школы №9. Пришел к нам педагог, который хочет и может воплотить в жизнь свою идею – у него получается. Мы видим, что это работает на детей и дает результат. И под него мы можем согласовать финансирование на покупку нового оборудования.

Еще одно интересное направление работы клуба связанно с полетами планеров. Сейчас мы готовим самолет к конкурсу, посвященному 80-летию Победы.

На следующий год хотим на базе клуба «Флагман 9» сделать свое школьное конструкторское бюро. Сейчас дети делают полностью чертежи на компьютере. Хотелось бы, чтобы они понимали, как это можно сделать на листе; чтобы увидели, как будет выглядеть модель, что мы с ней сделаем, каким образом мы это построим. Обращаемся к гатчинцам с просьбой подарить нам советский кульман!

- Благодарю Вас за интересный рассказ.

Татьяна Можаева