Татьяна Чикунова – чемпионка России
Оренбург второй год подряд принимал Чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «настольный теннис». Участниками стали 70 спортсменов из 13 регионов России, в том числе Гатчинского округа.
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Соревнования проходили в индивидуальных, парных и командных дисциплинах.
Спортсменка Центра подготовки спортсменов Гатчинского муниципального округа «НИКА» Татьяна Чикунова добилась ошеломляющего результата
В финале одиночного разряда она взяла верх над Анной Кондратовой (Московская область) со счетом счет 3:2 и завоевала чемпионский титул.
В женском парном разряде Татьяна также завоевала золотую медаль в паре с Ксенией Анишевой (Чувашская Республика). Они обыграли соперниц со счетом 3:1.
В смешанном парном разряде в паре с Денисом Косткиным Татьяна Чикунова завоевала серебро (счет 3:0).
Поздравляем Татьяну со званием чемпионки России и ее тренеров.
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