Татьяна Чикунова – чемпионка России

Соревнования проходили в индивидуальных, парных и командных дисциплинах.

Спортсменка Центра подготовки спортсменов Гатчинского муниципального округа «НИКА» Татьяна Чикунова добилась ошеломляющего результата

В финале одиночного разряда она взяла верх над Анной Кондратовой (Московская область) со счетом счет 3:2 и завоевала чемпионский титул.

В женском парном разряде Татьяна также завоевала золотую медаль в паре с Ксенией Анишевой (Чувашская Республика). Они обыграли соперниц со счетом 3:1.

В смешанном парном разряде в паре с Денисом Косткиным Татьяна Чикунова завоевала серебро (счет 3:0).

Поздравляем Татьяну со званием чемпионки России и ее тренеров.