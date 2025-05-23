Награды центра «Хатсина»

Благодарственные письма Законодательного собрания Ленинградской области за подписью председателя С.М. Бебенина вручены Анне Ивановне Зыковой и Людмиле Александровне Еремеевой за большой вклад в сохранение культуры и традиций ингерманландских финнов на территории Гатчинского муниципального округа и создание коллекции «Сюжеты Калевалы в лоскутном шитье» и «Традиционная игровая кукла ингерманландских финнов и карел».

За 10 лет центром «Хатсина» восстановлены народные финские костюмы Гатчинского района, собраны коллекции предметов старины, декоративно-прикладного народного творчества, национальной литературы и др. Передвижные выставки используются на различных мероприятиях. Пополняется песенный и танцевальный репертуар народного жанра. Проводятся мастер-классы.

Ежегодно в День Калевалы реализуется главный проект «Хатсины» - районный праздник «Легенды северных широт». Он проходит в Домах культуры Гатчинского округа для популяризации самобытной народной культуры. Успешно реализованы пять социальных проектов ЦКИФ «Хатсина» (автор и руководитель проектов Н.А. Аниконова-Эртэ).

Коллектив - постоянный участник Всероссийского фестиваля финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра», областного этнокультурного фестиваля «Россия – созвучие культур», областных праздников коренных малочисленных народов и других мероприятий.

Центр «Хатсина» работает при поддержке администрации Гатчинского округа. Коллектив награжден грамотами, дипломами, благодарностями.