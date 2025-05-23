Основной период ЕГЭ 2025 начался

Для проведения экзаменов будет задействовано 5 пунктов приема экзаменов (ППЭ), 1 пункт приема экзаменов на дому.

В пунктах проведения экзаменов работают 350 организаторов. Мониторинг хода ЕГЭ будут осуществлять 45 общественных наблюдателей. Порядок в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях будет обеспечиваться сотрудниками органов внутренних дел.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11 класса необходимо сдать два обязательных учебных предмета - русский язык и математику.

Самыми популярными по выбору участников ЕГЭ в этом году стали предметы: обществознание - его выбрал 251 выпускник; биология, физика и химия – 126, 109 и 99 выпускников соответственно.

23 мая выпускники сдали химию, литературу и географию. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе – 32, по химии – 36. Официальное объявление результатов экзаменов, которые прошли 23 мая, – не позднее 6 июня.

Анастасия, выпускница Гатчинской школы №9 рассказала: «На протяжении всего экзамена чувствовала себя спокойно и уверенно, потому что в ППЭ была атмосфера доброжелательного отношения к участникам ЕГЭ. Организаторы в аудитории чётко прочитали инструкцию по правильному заполнению бланков. Образец заполнения бланков и коды школ были прописаны на доске. Нужно было только самой быть собранной и внимательной. Организаторы вне аудитории помогали ориентироваться на ППЭ. Очень спокойная атмосфера настраивала на серьёзный ритм работы. Ничто не мешало думать. Организаторы в аудитории выдавали необходимое количество черновиков и дополнительных бланков. Экзамен прошёл на высоком уровне».

С 16 июня по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов.

Как и в прошлом году выпускники 11 классов получат возможность пересдать один из предметов по выбору с целью улучшения результатов. Для этого 3 и 4 июля 2025 года в Гатчинском округе будет открыто столько пунктов проведения экзаменов, сколько потребуется для организации экзаменов всем желающим.

Желаем выпускникам легких вариантов и отличных результатов!