Создан Совет почётных граждан Гатчинского округа

Наши уважаемые земляки возложили цветы к памятнику-самолету советским летчикам, участникам битвы за Ленинград и мемориалу Строганов Мост. Посетили церковь Тихвинской иконы Божьей Матери.

В концертном зале мемориального Дома-музея Исаака Шварца участники встречи обменялись мнениями. Главным событием встречи стало объявление о создании Совета почетных граждан Гатчинского муниципального округа при главе администрации. В его состав вошли 60 человек – почетные граждане Гатчинского района, города Гатчины, города Коммунара, городских и сельских поселений (это звание было введено в Вырицком, Дружногорском, Сиверском, Таицком, Елизаветинском, Кобринском, Пудомягском и Сусанинском поселениях).

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим отметила важность этого решения:

- В динамично развивающемся социуме, где перемены происходят с калейдоскопической скоростью, особое значение приобретает сохранение преемственности поколений и передача опыта, накопленного десятилетиями. Именно в этом контексте образование Совета почетных граждан округа становится не просто формальным актом, а насущной необходимостью. Уверена, что опыт и знания, накопленные почетными гражданами округа, представляют собой бесценный ресурс, который будет использован для решения насущных проблем и выработки перспективных стратегий развития нашего родного края.