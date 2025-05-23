В Коммунаре наряд Росгвардии задержал разыскиваемого рецидивиста, совершившего кражу велосипеда

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел гражданина, схожего по приметам из ориентировки с разыскиваемым злоумышленником.

При проверке росгвардейцы установили, что 3 марта 2025 года данный гражданин из парадной жилого дома на Ижорской улице в Коммунаре похитил велосипед стоимостью 18000 рублей и скрылся с места происшествия, после чего был объявлен в местный розыск.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за разбой, грабеж и кражу, а также неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, в 104 отдел полиции.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области