В Коммунаре наряд Росгвардии задержал разыскиваемого рецидивиста, совершившего кражу велосипеда
20 мая в 16:40 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области на Гатчинской улице в Коммунаре задержали разыскиваемого 40-летнего гражданина, скрывавшегося от правоохранительных органов после совершенной кражи велосипеда, принадлежащего 32-летней местной жительнице.
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Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел гражданина, схожего по приметам из ориентировки с разыскиваемым злоумышленником.
При проверке росгвардейцы установили, что 3 марта 2025 года данный гражданин из парадной жилого дома на Ижорской улице в Коммунаре похитил велосипед стоимостью 18000 рублей и скрылся с места происшествия, после чего был объявлен в местный розыск.
Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за разбой, грабеж и кражу, а также неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, в 104 отдел полиции.
Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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