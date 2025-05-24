«Нужные люди» и их секреты активного долголетия

«Секрет долгой жизни – не в чудо-таблетках, а в дисциплине, внимании к себе и способности радоваться жизни», – считает профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева. Как это работает, покажем на примере участников фестиваля «Нужные люди» в Ленинградской области, которые презентовали свои практики активного долголетия, обменялись опытом добрых дел и получили в награду особый знак отличия «Доброе сердце».

«Нужные люди» – это конкурс добрых дел волонтеров старшего возраста, живущих в Ленинградской области. Его задача – популяризация лучших практик и достижений пенсионеров, ведущих активную общественную жизнь. Для них возможность представить свои проекты и практики, услышать слова поддержки и одобрения в кругу единомышленников – это та самая правильная «пилюля» счастья, которая, безусловно, продлевает жизнь.

В экспертном совете по отбору лучших практик активного долголетия фестиваля «Нужные люди» приняли участие: председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Ленинградской области Валентина Красильникова, сопредседатель ОНФ и член областной палаты Галина Синкевич, а также члены Общественной палаты Гатчинского округа – заместитель редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева и председатель Совета ветеранов Гатчинского округа Людмила Голубева. Все члены экспертного совета отметили важность проведения фестиваля, а также большой вклад лидеров и профессионалов старшего возраста в развитие и продвижение новых идей и активностей, в объединение старших ленинградцев и повышение качества их жизни.

По мнению профессора Ольги Ткачевой, замедлить процесс старения и продлить жизненную активность лучше всего помогает проверенная формула: умеренность в питании, движение, полноценный сон, социальная активность и позитивный настрой. Этой формуле следуют и участники фестиваля.

Выявить самые интересные, результативные, долгосрочные и полезные для общества направления и практики экспертам было сложно. Слов благодарности были удостоены абсолютно все участники конкурса-фестиваля.

Эксперты определили 15 лауреатов по разным направлениям и отметили лучшие практики для тиражирования. Это оздоровительная технология «Плейстик», проекты «Развитие добрососедства», «Ментальная арифметика», «Помощь Торопыжкам», а также опыт системной просветительской работы.

Церемонию награждения открыла руководитель Школы третьего возраста Гатчинского района, один из организаторов фестиваля-конкурса Татьяна Кучер.

- С помощью фестиваля «Нужные люди» мы хотим рассказать нашему обществу о лидерах старшего поколения, их достижениях, стремлениях, о готовности объединить людей и вести их за собой, совершая добрые дела, – сказала Татьяна Анатольевна. - Этот фестиваль совсем молодой и проводится второй раз в Ленинградской области. Он стал возможным благодаря участию региональной общественной организации «Школа третьего возраста Гатчинского района» в альянсе «Серебряный возраст» и реализации проекта «Активное долголетие: настоящее и будущее», поддержанного фондом президентских грантов. В проекте участвуют 17 регионов России, в том числе и Ленинградская область.

Сегодня Школа третьего возраста является территориальным ресурсным центром альянса «Серебряный возраст» и активно поддерживает инициативы людей старшего возраста, а также НКО, работающие с пожилыми людьми. В рамках этой деятельности проводятся круглые столы для обмена практиками активного долголетия, сетевые акции «Одобрено старшим поколением», тренинги по работе с пожилыми людьми и многое другое.

В этом году в фестивале «Нужные люди» приняли участие 23 человека из семи населенных пунктов Ленинградской области. Активисты представляли Тихвинский, Лужский, Кингисеппский районы и Гатчинский округ: Гатчину, Коммунар, Сусанино и поселок Сиверский. Из этих районов участвовали 9 организаций и 10 инициативных групп.

Чтобы отметить лидеров и профессионалов старшего возраста, которые развивают территории, занимаются сохранением культуры и истории, продвигают новые идеи и активности, объединяются в сообщества и повышают качество жизни самых разных категорий населения, был разработан знак отличия – «Доброе сердце».

В номинации «Наставничество в социальной сфере» лауреатом конкурса стала Нина Ивановна Савицкая – основатель Школы третьего возраста сначала в Гатчине, потом в Гатчинском районе, а затем в других районах Ленинградской области. Нина Ивановна – педагог с большим стажем. Она уже много лет обучает координаторов, сотрудников и руководителей Школ и Университетов третьего возраста.

Второй лауреат – Нина Александровна Домбровская. В течение многих лет она является наставником начинающих руководителей областной и первичных организаций инвалидов и актива общества по всем самым важным вопросам. Делится опытом, как проводить индивидуальную работу с инвалидами разными по возрасту, состоянию здоровья, образованию и интересам. Нина Александровна – активный участник рейдов по обследованию и улучшению безбарьерной среды в городе Коммунаре, с готовностью поддерживает социально значимые инициативы.

В номинации «Лидер сообщества» участники конкурса рассказывали об опыте создания сообществ по интересам и приводили примеры их активной социальной деятельности. По единодушному мнению жюри лауреатом в этой номинации стала Валентина Трофимовна Ким из поселка Сиверский. В ноябре 2023 года она организовала клуб «Сиверские плетуньи» и сплотила коллектив численностью более 35 человек, которые занимаются плетением маскировочных сетей и этим сохраняют жизнь наших защитников. На момент проведения церемонии награждения на СВО отправлено более 650 сетей. Также Валентина Трофимовна постоянно организует сбор гуманитарной помощи для участников СВО, госпиталей и жителей Курской области. Ежемесячно отправляется 5-6 посылок с предметами первой необходимости по заказам бойцов.

Еще один лауреат в этой номинации – Зинаида Петровна Анисимова. Она более 15 лет участвует в ветеранском движении на территории Сусанино и пять лет его возглавляет. Как результат – среди местных жителей появилось много волонтеров, которые помогают в благоустройстве территорий, оказывают помощь участникам СВО, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры плетут сети, собирают гуманитарную помощь, развивают добровольческое движение. Благодаря активной жизненной позиции и организаторским способностям Зинаиды Петровны в мероприятиях Совета ветеранов приняло участие 500 человек. Зинаида Петровна занесена в Книгу почета Сусанинского поселения.

Все участники фестиваля – интересные лидеры с яркими идеями. В этот раз была одна новая номинация – «Лидеры и активисты 80+». Оказывается, таких людей в Ленинградской области тоже немало.

- Когда ко мне пришел тот самый интересный возраст, который называют «пенсия», я случайно пришла в Школу третьего возраста. Это было в 2011 году, – рассказывает Вера Дмитриевна Яковлева. - Так уж совпало, что школа располагается в Гатчине в здании бывшей 36-й школы, где я училась. Мне каждый уголок напоминает там годы моей юности. Именно здесь я нашла возможность реализовать то, что было внутри меня. Участвую в волонтерской студии «Сударушки»: мы вяжем носки для участников СВО, проводим мастер-классы. Затем я пришла в хор. Принимаю участие в различных конкурсах, имею дипломы и награды за танцы и пение. Хочу также отметить свои спортивные успехи: имею восемь медалей за участие в соревнованиях по пионерболу, лыжным гонкам и городкам. В кружке «Сударушки» веду занятие по вязанию ирландского кружева. Техника сложная, кропотливая, но, кто хочет, может научиться. Многие уже связали себе нарядный женский головной убор, который называется повойник. И я очень довольна, что у моих учеников получается. А еще довольна, что мои дети и внуки видят меня энергичной, полной радости и приятных забот. Путь к успеху – это каждодневный труд.

Лауреатом конкурса в номинации «Лидеры и активисты 80+» стала Жанна Александровна Гриненко, которая за девять лет работы в Общественной палате Гатчинского района организовала и провела 15 конкурсов «Мой школьный музей», из них 10 – совместно с палатой Ленинградской области. Авторитет Жанны Александровны подтверждает горячая и искренняя поддержка в социальных сетях.

Как она всё успевает, можно только удивляться. Список общественных дел зачитывался несколько минут. Среди них – 10 лет работы председателем Общественного совета Елизаветинской школы и секретарем родительских собраний, организация и проведение конкурсов «Листаем семейный альбом», «Как выбрать профессию», «Спорт – посланник мира», «На зарядку становись», «ЗОЖ – верный гарант долголетия». Жанна Александровна – участник спортивных соревнований и внештатный корреспондент. В областном совете НОК занимается анализом и оценкой деятельности медицинских учреждений. В сельском культурно-библиотечном центре курирует проведение занятий шахматного кружка и организацию шахматных турниров.

Успехи в организации взаимодействия поколений оценивались в номинации «Мы и внуки».

Жительница Гатчины Вера Георгиевна Бондарева в 2024 году создала клуб «28 петель. Гатчина», который помогает самым беззащитным малышам, родившимся раньше срока. В клубе 10 человек. Участницы сотрудничают с двумя перинатальными центрами – в Гатчине и Всеволожске: вяжут для детишек первую одежду, а также шьют лежанки в кювезы. Таким образом, поддерживая мамочек в первые и самые трудные дни после рождения малышей.

Жительница Коммунара Нина Васильевна Соколова проводит в офисе общества инвалидов мастер-классы для взрослых и детей по плетению из бумажной лозы. Этот вид рукоделия очень важен в том числе для людей, перенесших инсульт. Реабилитация инвалидов происходит через вовлечение в творческий процесс и развитие мелкой моторики.

Председатель совета ветеранов микрорайона Мариенбург Лариса Владимировна Царькова вместе со своей командой запустила серию социальных проектов: жители участвуют в грантовых конкурсах, занимаются благоустройством своего микрорайона и развивают движение «Три Д: Делаем Добрые Дела». В результате улицу 120-й Гатчинской дивизии украсило современное общественное пространство, улица Рошаля стала самой чистой и красивой улицей микрорайона. Пожилые люди сотрудничают со школьным музеем, Центром детского творчества, вовлекая молодежь в добровольческую деятельность, благоустройство территории и патриотические мероприятия. Вместе создают видеосюжеты, где дети, их родители, бабушки и дедушки рассказывают об участниках Великой Отечественной войны.

В номинации «Образование и просвещение» лауреатом стал житель Коммунара Андрей Борисович Нахапетов. Уже пять лет Андрей Борисович ведет просветительскую работу. Его основная аудитория – молодежь и ветераны. Андрей Борисович проводит исторические, биографические и научные лекции. Он автор книги «Что я видел», художественно-поэтической музыкальной композиции «А музы не молчали», музыкально-развлекательной композиции «Слово о Романсе».

В номинации «Серебряное волонтерство» отмечено сразу два лауреата, которые на протяжении десяти лет развивают добровольческое движение в своих поселениях и Ленинградской области в целом. Бесспорные лидеры – руководитель бригады сиверских волонтеров Тамара Алексеевна Миронова и председатель «серебряных волонтеров» города Кингисеппа Зоя Владимировна Ощепкова. Количество акций и проектов, в которых они участвовали или которые организовали сами, составляет по сто у каждой, а количество волонтеров, которых они привлекли, – более тысячи человек.

В номинации «Спорт и ЗОЖ» лауреатом стала жительница Гатчины, работающий пенсионер Наталья Валентиновна Майгула. Пять лет назад она организовала клуб «Плейстик» на базе Гатчинского государственного университета. Клуб объединил большую команду людей, придерживающихся здорового образа жизни. Они занимаются танцевальной гимнастикой с элементами цигун и активно приобщают к этой практике всех желающих.

Второй лауреат – руководитель клуба скандинавской ходьбы «Пойдем ходить!», тренер-волонтер Валентина Васильевна Мусливец из города Луги. Спортивный клуб – постоянный участник региональных, российских и даже международных мероприятий. Свои походы спортсмены совмещают с изучением истории родного края и патриотическими акциями.

В номинации «Культура и искусство» звания лауреата удостоена руководитель самодеятельного ансамбля «Родники» Любовь Николаевна Вишнякова из города Тихвина.

Вместе с ней награду в этой номинации получила жительница Кингисеппа Любовь Иовна Терещенко. Уже два года она проводит мастер-классы по грунтованной игрушке и игрушке-«кофеюшке». Мастер-класс – удобный формат передачи знаний и умений. Любовь Иовна провела десять мероприятий, к которым привлекла 50 человек. В прошлом году вместе с творческой группой она с успехом участвовала в благотворительной ярмарке.

Подводя итоги, участники пришли к выводу, что такие фестивали необходимы для формирования положительного имиджа старшего поколения, поддержки активного образа жизни и самореализации людей старшего возраста.

- Старость может быть началом нового, осмысленного этапа, если подойти к ней осознанно, – говорит профессор Ольга Ткачева.

Ее слова звучат, как руководство к действию.

Татьяна Можаева